Türkiye Gazetesi

Variety'nin haberine göre HBO, abonelerinin izleme geçmişini izinsiz şekilde sosyal medya devi Facebook ile paylaştı. Bu iddialar üzerine HBO'nun soruşturmaya alınacağı belirtildi. Toplu dava ile karşı karşıya kalan HBO cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

HBO, Facebook'a müşteri listeleri sağlamak ve sosyal ağın görüntüleme alışkanlıklarını profilleriyle eşleştirmesine izin vermekle suçlanıyor. Ayrıca, HBO'nun Facebook'un verileri birleştirebileceğini bildiğini çünkü HBO'nun büyük bir Facebook reklamvereni olduğu ve Facebook'un bu bilgileri reklam hedeflerinde kullanabileceği de söyleniyor. TV ağı HBO verileri paylaşmak için hiçbir zaman müşterilerden izin almadığı için davaya göre 1988 Video Gizliliği Koruma Yasası'nı (VPPA) ihlal etti.

Bununla birlikte, HBO, kullanıcılara (ve ortaklarının) kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için çerezleri kullandığını açıklıyor. Ancak yasa, video izleme geçmişlerini paylaşmak için kullanıcılardan ayrıca izin alınmasını gerektiriyor. Davaya göre, standart bir gizlilik politikası yeterli değil.

HBO, veri ihlali yapan tek video akış ağı değil. Sosyal medya platformu TikTok, VPPA'yı (kısmen) ihlal ettiği için 92 milyon dolarlık bir uzlaşma ödemesi yapmayı kabul etti. Ancak başka bir davada, bir yargıç 2015 yılında Hulu'nun Facebook ile bir bireyin izleme geçmişini oluşturabilecek verileri bilerek paylaşmadığına karar verdi. HBO davasına dahil olan hukuk firması, abone verilerini satarak Michigan gizlilik yasalarını ihlal ettiğini iddia ettikten sonra daha önce Hearst ile 50 milyon dolarlık bir anlaşma kazanmıştı.

Önce yavaşlatıldı, sonra engellendi: Rusya'dan Facebook kararı Rusya, geçen haftalarda yavaşlattığı Meta’nın sahibi olduğu Facebook’a erişim yasağı getirildiğini açıkladı. Facebook ülkeden geçen hafta yetkililerce müdahale edilerek yavaşlatılmıştı.

Twitter ve Facebook, Ukraynalılara 'profil kilitleme' çağrısı yaptı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik adımlarından sonra sosyal medya devleri de yeni hamleler yapmaya başladı. Facebook ve Twitter, Ukrayna’daki kullanıcıların profillerini kilitlemesini önerdi.