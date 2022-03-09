Türkiye Gazetesi

Dünya çapında en fazla kullanıcıya sahip Android işletim sisteminin sahibi Google, bazı uygulamaların kapladığı alanı yaklaşık yüzde 60 oranında azaltacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Üstelik kişisel verileri etkilemeyeceğini açıkladı.

Özelliğe ‘uygulama arşivleme’ deniyor ve bu yıl içinde kullanıma sunulacak. Bir uygulamayı tamamen kaldırmak yerine, bazı bölümlerini geçici olarak kaldırmaya yönelik bu özellik, arşivlenmiş APK olarak bilinen yeni bir Android Paketi türü oluşturuyor. Bu paket, uygulamayı eski formuna geri yüklediğiniz ana kadar verilerinizi koruyor.

Şirket açıklamada, “Bir kez başlatıldığında, arşivleme hem kullanıcılara hem de geliştiricilere büyük faydalar sağlayacak. Bir uygulamayı kaldırmak yerine, kullanıcılar uygulamayı 'arşivleyebilecek'; geçici olarak yer açabilecek ve uygulamayı hızlı ve kolay bir şekilde yeniden aktifleştirebilecek. Geliştiriciler, favori uygulamalarına geri dönmek için daha az kaldırma işleminden ve önemli ölçüde daha düşük sürtünmeden yararlanabilir.” dedi.

Google, özelliğin bu yıl içinde tüketicilere sunulmasından önce arşivlenmiş APK'ları geliştiricilerin kullanımına sunmaya başladı. Galaxy S22 gibi nispeten yeni ve üst düzey bir cihazınız varsa, muhtemelen uygulama arşivlemeden pek yararlanamayacaksınız. Ancak bu, düşük kaliteli cihazlara sahip olanlara derin bir nefes aldıracak bir özellik.

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