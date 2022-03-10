Türkiye Gazetesi

İki yıl önce WhatsApp, mesaj iletilerine ilişkin bir kısıtlama getirildiği açıklandı. Şirket, yayınladığı blog yazısında, mesajlar dörtten fazla iletildiyse otomatik olarak 'sık yönlendirildi' olarak işaretleyen yeni bir özellikten bahsetti. Ancak mesajlar uçtan uca şifreli olduğu için WhatsApp mesajlarında bir mesajın kaç kez iletildiğini takip eden bir sayaç vardır ve şirket bu sayacı okuyamaz.

Bununla birlikte, WhatsApp'ın yayınladığı en son Android 2.22.7.2 güncellemesi yeni özellikler getiriyor. Şirket, artık mesajları iletirken yeni bir sınırlama daha getirmeye başladı. Bir mesaj iletildi olarak işaretlendiğinde, aynı anda birden fazla grup sohbetine iletmek artık mümkün olmayacak. Bu mesajı birden fazla grup sohbetine iletmeniz gerekiyorsa, mesajı seçip tekrar iletmeniz gerekecek. Yeni sınırlama, mesaj bir kez iletildiğinde bile geçerli olduğu için önceki sınırlamadan farklı.

WHATSAPP, O SORUNU ÇÖZDÜ

Geçtiğimiz günlerde sunulan WhatsApp'ın iOS 22.6.0.70 beta güncellemesinde bazı kullanıcılar WhatsApp'ın düzgün çalışmasını engelleyen bir sorun yaşamaya başladı. Özellikle, belirli sohbetleri veya grup sohbetlerini açarken sohbet başlığı garip görünüyordu. Ayrıca bazı kullanıcılar WhatsApp çöktüğü için bazı sohbetleri de açamamaktan şikayetçiydi. Şirket, bu sorunları da iOS 22.6.0.72 beta sürümünü yayınlayarak çözüme kavuşturdu.

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