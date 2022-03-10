Türkiye Gazetesi

En yeni akıllı telefonlarda 5G bağlantısı nedeniyle fiyat artışı söz konusu. Bu durum Apple'ın 'uygun fiyatlı' olarak tanımladığı iPhone SE modeli için de geçerli oldu. Şirket iPhone 11'den iPhone 12'ye geçtiğinde, "standart" modelin fiyatını 699 dolardan 829 dolara çıkardı. Ancak Counterpoint Research'tin analizine göre, bu fiyat artışının sebebi OLED ekran değil, 5G.

Buna karşın, Fomalhaut Techno Solutions ve Nikkei raporları, Qualcomm'un 5G modemi Apple'ın iPhone 12 serisindeki en pahalı tek bileşen olduğu yönünde. Apple, bir iPhone 12 üretmek için 400 dolar harcarken, 90 dolarını 5G desteğini eklemek oluşturuyor. iPhone SE'nin önceki modeli 2020'de 399 dolardan satışa çıkmıştı ancak geçtiğimiz gün tanıtılan üçüncü nesil SE modeli 429 dolardan piyasaya sürülüyor. Şimdi bu 30 dolarlık fiyat artışına dönecek olursak, bu fiyat artışının 5G bağlantısından kaynaklandığı düşünülüyor. Neredeyse Apple, bir 5G telefon üretmenin maliyetini doğrudan müşterilerine aktarıyor gibi görünmekte.

Apple'ın bu yıl iPhone SE'yi 30 dolar artırmasının başka nedenleri de olabilir. Bazı iddialara göre, çeşitli bileşenleri, artan enflasyonu veya tedarik zinciri sorunları gibi ekonomik faktörleri etkileyen yarı iletken çip krizi fiyatının artmasına yol açabilir. Şirket, iPhone 12 ve iPhone 13'ün 30 dolarlık daha yüksek fiyattan satılmasının müşterileri azaltmadığını görmüş, bu nedenle 5G'li iPhone SE'yi de 30 dolar artırmış olabilir. Ancak gerçekler devam ediyor; bir iPhone'a 5G eklemek Apple için önemli bir maliyet faktörü ve 5G'nin eklenmesi 2020 ve 2022 iPhone SE modelleri arasındaki en büyük değişiklik.

Yeşil iPhone 13'ten Mac Studio'ya Apple'ın tanıttığı en yeni ürünler ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2022'nin ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Sade bir açılış ile başlayan çevrim içi etkinlik, biraz daha heyecan verici bir şeye dönüştü. Yeni nesil iPhone SE ve iPad Air modelleri geldi. Aynı zamanda yeni bir Mac Studio ve uyumlu Studio Display ekranı da tanıtıldı. İşte şirketin 'Peek Performance' olarak adlandırdığı etkinlikte tanıtılan tüm ürünler...

Apple'dan tüm ürünlere zam: iPhone 13 fiyatı tavan yaptı Apple, bahar dönemi etkinliğini düzenleyerek yeni ürünlerini tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında uygun fiyatlı olarak tanımlanan ancak bu kez uygun fiyatlı olmayan iPhone SE (2022) de vardı. Etkinliğin hemen ardından şirket, Türkiye’deki iPhone telefonlarına zam yaptı.