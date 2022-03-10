Türkiye Gazetesi

Twitter, markalar ve işletmeler için uygulama içi mağazaları sunarak yeni bir alışveriş özelilğini başlatıyor. 'Twitter Mağazaları' adı verilen özellik, geçtiğimiz yaz aylarında başlatılan “mağaza modülü” üzerine kurulu. Ancak mağaza modülü, şirketlerin profil sayfalarında yalnızca bir avuç ürünü sergilemelerine izin verirken, en son güncelleme sayesinde artık işletmeciler 50'ye kadar ürününü sergileyebilecek. Bu arada, Twitter Mağazaları aslında doğrudan bir şeyler satın almanıza izin vermiyor, bunun yerine mağaza listeleri, satın alma işleminizi gerçekten tamamlamanız için sizi bir uygulama içi tarayıcıda şirketin web sitesine yönlendirmekte.

Sosyal medya devi Twitter'a göre, bu özellikler şu anda yüzlerce marka için mevcut olsa da, Mağazalar şimdilik yalnızca uygulamayı İngilizce kullanan ABD'li Twitter kullanıcıları tarafından görüntülenebiliyor.

Bu arada, Twitter söz konusu özelliği bir 'test' olarak adlandırırken şirket bu alanda çok daha büyük emelleri olduğunu gösterdi. Şirket, geçtiğimiz günlerde e-ticareti büyük bir fırsat olarak gördüğünü belirtmişti. Alışveriş, Twitter'ın içerik oluşturucular için son zamanlardaki para kazanma özelliklerini benimsemesiyle de güzel bir bağ kuruyor ve şirket, canlı yayınlarda alışveriş özelliklerini pilot olarak kullanıyor.

Rusya’da Twitter’a erişilemiyor Rusya’da birçok şehirde Twitter’a erişim sağlanamadığı öğrenildi.

Twitter ve Facebook, Ukraynalılara 'profil kilitleme' çağrısı yaptı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik adımlarından sonra sosyal medya devleri de yeni hamleler yapmaya başladı. Facebook ve Twitter, Ukrayna’daki kullanıcıların profillerini kilitlemesini önerdi.