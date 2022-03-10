Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Elden Ring, oyun tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor. Sistem gereksinimlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle özellikle ülkemizdeki oyuncular oyunu deneyimleme fırsatı bulamasa da yayınlar üzerinden oyunun en keyifli anları paylaşılıyor.

'LilAggy' kullanıcı adına sahip bir yayıncı, Elden Ring oyununda dünya rekoru kırdı. Oyuncu, Elden Ring'i 59 dakika 38 saniyede bitirdi üstelik yayını YouTube kanalından da paylaştı.

Konsolda PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S veya Xbox One ile oynanan Elde Ring, ayrıca bilgisayarlarda Steam üzerinden de oynanabiliyor.

Türkiye, dünya ortalamasının altında kaldı: Günlük 58 dakika oyun Yeni bir araştırma, birçok ülkedeki oyun meraklılarının günlük oyun süresini ortaya koydu. Türkiye’deki 16 ile 64 yaş arası kişilerin günlük 58 dakikasını oyun konsoluyla geçirdiği tespit edilirken, 1 saat 12 dakika olan dünya ortalamasının altında kaldı.

Torrent'in oyuncularla ilgili raporu ortaya çıktı Başkan Burak Elmas ve danışmanı Luis Campos’la görüşen Domenec Torrent, Gustavo ve Aytaç Kara için “Bunlar Galatasaray’ın futbolcusu değil” demiş…