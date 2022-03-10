Türkiye Gazetesi

Sony, 'State of Play' ismini verdiği tanıtım etkinliğinde en yeni oyunları duyurdu. Birbirinden heyecan verici oyunlar, PlayStation 4 ve PlayStation 5 ile uyumlu olacak. Ayrıca şirket, mevcut oyunlarına güncellemeler de yaptı. PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerini heyecanlandıran yeni oyunların büyük bir kısmı 2022 içinde piyasaya sürülecek.

Bununla birlikte, Sony'nin tanıttığı yeni oyunların çoğu Japonya kökenli geliştiriciler tarafından tasarlandı. İşte tanıtılan en yeni oyunlar:

Exoprimal > 2023'te hem PS4 hem de PS5'e gelecek.

Ghostwire: Tokyo > 25 Mart 2022'de yayınlanacak, sadece PS5'te

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin > 18 Mart 2022'den itibaren PS4, PS5'te

Forspoken > 11 Ekim 2022, PS5

Gundam Evolution > 2022 bahar, PS4, PS5

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection > 2022, PS4, PS5

GigaBash > 2022, PS4, PS5

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R > 2022'nin son aylarında, PS4, PS5

Trek to Yomi > 2022 bahar, PS4, PS5

The DioField Chronicle > 2022, PS4, PS5

Valkyrie Elysium > 2022, PS4, PS5