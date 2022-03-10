Türkiye Gazetesi

Xiaomi şirketinin başkan yardımcısı ve Redmi marka yöneticisi Lu Weibing, Redmi K50 serisinin tanıtım tarihini resmen açıkladı. Weibing, 17 Mart Perşembe günü yeni akıllı telefonların tanıtılacağını duyurdu.

Bir sızıntıya göre, seride yer alan telefonlardan biri büyük ihtimalle Redmi K50 Pro+, Dimensity 9000 yonga setiyle çalışacak. Bu telefonun performansının adeta bir 'canavar' olacağı söyleniyor ve kıyaslama testlerinden yüksek puanlarla ayrıldığı da söylentiler arasında. Hatta AnTuTu testinde 1 milyondan fazla puan toplayacağı ve Redmi K50 Pro'nun Plus olmayan versiyonunun ise 1.041.818 puan elde ettiği iddia edildi. Sonuç olarak, CPU, GPU, bellek ve kullanıcı arabirimi performansı büyük oranda artırıyor ve bu telefonlar güçlü bir performans sunuyor.

Çin'de düzenlenecek etkinlikte yeni seri gün yüzüne çıkacak ve birkaç ay içinde telefonlar Avrupa ve ABD pazarına da açılacak. Yedi gün sonra hangi telefonun hangi yonga setinde çalıştığını öğreneceğiz ancak etkinlikten önce daha fazla sızıntının olmasını bekliyoruz.

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