Türkiye Gazetesi

Yeni sızıntılara göre, Samsung Galaxy A73 özellikleri arasında en dikkat çekici olanlardan biri ince çerçeveli tasarımı bir diğeri ise ekranı. Ekranın alt kısmında yer alacak parmak izi okuyucu dikkat çekerken, cihazın AMOLED ekran ile geleceği de ileri sürülmüş oldu. Ekran yönünden A73, önceki Galaxy A72'ye ve Galaxy A53'e oldukça benziyor. Ancak Galaxy A73, A50 serisi kardeşinden biraz daha büyük olacak.

Samsung, bu yıl düzenlediği iki tanıtım etkinliğinde de hiçbir Galaxy A serisi akıllı telefon duyurmadı. A50 ve A70 serisi birlikte gelirken, yeni nesil modellerinin de aynı şekilde birlikte piyasaya sürülmesi muhtemel. Sızıntılara bakacak olursak, Galaxy A73 ve daha küçük kardeşi Galaxy A53'ün tanıtımı büyük olasılıkla önümüzdeki 3-4 hafta içinde gerçekleşecek.

GALAXY A73 ÖZELLİKLERİ

Bu arada, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana adını duyduğumuz Samsung Galaxy A73 5G son olarak Bluetooth sertifikası alırken görülmüştü. Bu yüzden piyasaya bir adım daha yaklaştığı yönünde haberler geliyordu. Bununla birlikte, sertifika bilgileri yalnızca Bluetooth 5.0 bağlantısını ortaya koyuyor, yani Galaxy A73 5G'nin herhangi bir özelliğini açıklamıyor. Ancak Geekbench testinde görülen Galaxy A73 modelinin temel özellikleri ortaya çıktı; Snapdragon 778G SoC işlemci, 8GB RAM ve Android 12 ile gelecek.

Daha önce sızdırılan Galaxy A73 5G özellikleri arasında ise, 6.7" (inç) FullHD+ 120Hz AMOLED ekran, 128GB depolama, IP67 su geçirmezlik derecesi ve 25W şarjlı 5.000 mAh pil bulunuyor. Arka kamera kurulumunun 12 Megapiksel ana sensöre ek olarak 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel sensörlerle geleceği de sızdı. Samsung cephesinde ise Galaxy A73'e dair hiçbir açıklama yok.

Samsung, Galaxy A ve M serisinden şarj adaptörünü çıkarıyor Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şarj adaptörünü iki serisinden daha çıkaracak. Bilindiği üzere, birçok akıllı telefon üreticisi artık amiral gemisi yani üst segment telefonlarıyla birlikte şarj adaptörü vermiyor. Kullanıcılar, bir telefon satın aldığında kutudan şarj adaptörü çıkmadığı için satın almak zorunda kalıyor.

Samsung Galaxy verileri hacklendi Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaptığı açıklamada bilgisayar korsanlarının dahili şirket verilerini ihlal ederek Galaxy akıllı telefonlardaki bazı kaynak kodlarına eriştiğini belirtti.