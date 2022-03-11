Türkiye Gazetesi

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınlayarak sürümü 2.22.7.4'e yükseltti. Yeni beta sürümündeki geliştirilmekte olan özellikler dikkat çekti. WABetaInfo'nun haberine göre, mesajlaşma şirketi, kaybolan mesajlar üzerinde de bir özellik deniyor.

Kaybolan mesajlar hem bireysel sohbetlerde hem de gruplarda kullanıcılara büyük bir gizlilik sağlıyor. Ancak kaybolan mesajlar aktifken sohbette çok önemli bir mesaj göndermiş olabilirsiniz ve bunu sohbette tutmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda ne yapılır? Şu anda, kaybolan mesajları geçici olarak devre dışı bırakabilir, mesajı aynı sohbete iletebilir ve kaybolan mesajları tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Ancak bu oldukça zahmetli bir uygulama olur. Bu nedenle WhatsApp, sohbette belirli mesajların saklanmasına izin veren bir özellik geliştiriyor.

KAYBOLMAYAN MESAJLAR

İlerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara sunulması beklenen özellik ile kullanıcılar, kaybolan mesaj modu açık bir sohbette mesaj yayınladığında artık mesajını 'kaybolmaktan' kurtarabilecek. Mesaja basılı tutulması halinde yeni bir sekme açılacak, burada mesajı atan kullanıcıya mesajı saklamak isteyip istemediği sorulacak. Böylece kaybolan mesaj modu aktif olsa bile kullanıcılar istedikleri mesaj kaybolmadan önce bu işlemi yaparak silinmesini engelleyebilecek. Ayrıca kullanıcılar yeniden mesajın kaybolmasını isterse tanımlanan süre geçmeden önce mesajın üzerine yine basılı tutarak mesajın silinmesini sağlayabilecek.

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