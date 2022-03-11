Türkiye Gazetesi

Konsept tasarımcısı Waqar Khan, Samsung Galaxy Z Fold 4 akıllı telefon modelini gösterdiğini iddia ettiği bir takım yeni görselleri yayınladı. Sızın görsellere bakıldığında telefonun bazı özellikleri de ortaya çıkıyor.

Tasarım açısından Galaxy Z Fold 4'ün bir önceki modelin devamı olarak kitap gibi katlanabilir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz tamamen açıldığında dahili ekranın boyutu 7,6 inç iken harici olarak 6,2 inç ekran bulunuyor.

Akıllı telefonun görüntüleri S Pen kalemini gösteriyor ancak akıllı telefonda S Pen'i tutacak bir yer görünmüyor. Bununla birlikte, önceki haberlerde telefonun Samsung S Pen kalemini tutmak için bir yuva ile geleceği aktarılmıştı.

Mevcut nesil Galaxy Z Fold 3, S Pen Fold Edition ve S Pen Pro'yu destekliyor ancak ekran kaleminin ayrı olarak satın alınması gerekiyor ve cihaz, kalemi gövdesinin içine yerleştirmek için özel bir yuvaya da sahip değil.

Öte yandan Güney Koreli teknoloji devi, kapaklı katlanabilir bir akıllı telefon olan Galaxy Z Flip 4'ü de duyuracak. Bildirimleri gösteren 1,1 inçlik harici bir ekrana sahip ve açılıp kapanan uzun ve ince 6,7 inç ekranlı bir akıllı telefon.

Samsung'un yeni Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 modelleri hakkında henüz net bilgiler yok ancak bu telefonların 2022'nin ikinci yarısında resmiyet kazanması bekleniyor.

Süper ince çerçeveyle geliyor: Samsung Galaxy A73 göründü Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, orta ve üst segment telefon modellerine yenilerini ekliyor. Galaxy A73 akıllı telefon modelinin yakında tanıtılması beklenirken cihazın görüntüsü olarak iddia edilen görseller internette hızla yayıldı.

Samsung, Galaxy A ve M serisinden şarj adaptörünü çıkarıyor Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şarj adaptörünü iki serisinden daha çıkaracak. Bilindiği üzere, birçok akıllı telefon üreticisi artık amiral gemisi yani üst segment telefonlarıyla birlikte şarj adaptörü vermiyor. Kullanıcılar, bir telefon satın aldığında kutudan şarj adaptörü çıkmadığı için satın almak zorunda kalıyor.