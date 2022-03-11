Türkiye Gazetesi

Google, yeni bir açıklama yaparak, Ukrayna'daki Android kullanıcılarının beklenen saldırılar gerçekleşmeden önce doğrudan telefonlarına hava saldırısı uyarıları alacaklarını duyurdu. Blog paylaşımında şirket, bu sistemi sunmak için Ukrayna hükümetiyle birlikte çalıştığını belirtti. Özellik ilk olarak XDA-Developers internet sitesi tarafından tespit edildi.

Teknoloji devi Google duyuru metninde, "Ukrayna'da milyonlarca insan artık güvenli kalabilmek için hava saldırısı uyarılarına güveniyor" dedi. Android işletim sisteminin mühendislik başkan yardımcısı Dave Burke'e göre, Android uyarıları, Ukrayna hükümeti tarafından halihazırda gönderilen uyarılara dayanmakta. Ayrıca hava saldırısı uyarı sistemi esasen Android'in mevcut deprem uyarı sisteminden uyarlandı.

Google, aktif uyarıların olduğu bölgelerdeki Ukraynalılara hava saldırısı bildirimleri gönderen Ukrayna Alarmı uygulamasını Google Play Store'da kullanıma sundu. Burke, yeni uyarı sisteminin erişime açıldığını ve önümüzdeki günlerde Ukrayna'daki tüm Android telefonlara yayılacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Google, Rusya'daki tüm reklam satışlarını durdurdu. Ayrıca Rusya devleti tarafından finanse edilen medya uygulamalarını Avrupa'da Google Play'den kaldırdı. Google 1 Mart'ta, "Ukrayna'nın Rus işgali hem bir trajedi hem de insani bir felakettir" diye açıklama yaptı. Şirket, Ukrayna'daki insanları ürünleri aracılığıyla desteklemek, siber güvenlik tehditlerine karşı savunmak, yüksek kaliteli, güvenilir bilgileri ortaya çıkarmak ve bölgedeki meslektaşlarını ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için çalıştığını belirtti.

Google, Ukrayna işgalini gösteren harita özelliğini kapattı Teknoloji devi Google, Rusya işgali nedeniyle kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bir adım attı. Şirket, Ukrayna’da Google Haritalar tarafından sunulan canlı trafik özelliklerini geçici olarak devre dışı bıraktı.

Google’dan Rusya’ya yaptırım Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı şiddetlenerek artarken ülkelerin yanı sıra şirketler de yaptırım kararlarını açıklamaya başladı. Youtube ve Facebook’tan sonra Google’da yaptırım kararını açıkladı.