Türkiye Gazetesi

Sony, Japonya'daki kullanıcılarına özel yeni bir Xperia Ace 3 telefon geliştiriyor. Ace serisindeki ilk akıllı telefon 2019 yılında ve ardından ikinci modeli 2021'de piyasaya sürülmüştü. OnLeaks internet sitesi, serinin üçüncü modelinin de yolda olduğunu gösteren görseller elde etti.

Görsellere baktığımızda, bu yeni akıllı telefonun 5.5 inçlik ekranlı ve 139.7 x 68.7 x 9.1 mm ölçülerde olduğunu görüyoruz. Karşılaştırma yapmak için, Apple'ın 2021'de tanıttığı iPhone 13 mini'sinin 131,5 x 64,2 x 7,7 mm ölçülerinde olduğunu da belirtelim. Yani piyasadaki en küçük telefon olmayacak ama çoğu Android telefondan daha küçük olacak.

Teknik özelliklerine bakmaya devam edersek Xperia Ace modelinin üst tarafında 3, 3,5 mm kulaklık jakı yer alacak. SIM kart yuvası sol tarafta bulunuyor ve muhtemelen microSD kart bölmesi de olacak. Zira önceki Ace modellerde ve diğer Sony telefonlarda depolamayı artırmak için microSD bulunuyordu. Bununla birlikte, parmak izi okuyucusu ise sağ tarafta görünüyor.

Görsellere bakarak ne yazık ki daha fazla özelliği tespit etmek mümkün olmuyor. Ancak sızıntılara göre Ace 3, Snapdragon 888 işlemciyle çalışabilir. Diğer iddialar ise, 4.500 mAh pil kapasitesine (Xperia 10 III'tekiyle aynı) ve 13 Megapiksel tek arka kameraya sahip olacağı yönünde.

Sony Xperia Ace III'ün Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak Sony henüz hiçbir şeyi doğrulamadı. Bu arada, Sony, son yıllarda yeni çıkan akıllı telefon modellerini ülkemizde piyasaya sürmeme eğilimi gösteriyor. Hatta birçok telefonunu Avrupa ve ABD pazarında da piyasaya sürmüyor.

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