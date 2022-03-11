Türkiye Gazetesi

PhoneArena internet sitesi, en güçlü pil ömrüne sahip telefonları listeledi. Pil ömrü üç farklı kategori dikkate alınarak sıralandı: internette gezinme gibi basit görevler, video oynatma ve 3D oyun sırasında pil ömrü test edildi.

Haberde, telefonlar iki kategoriye ayrıldı; üst segment telefonlar ve bütçe dostu telefonlar. Uygun fiyatlı telefonlar aynı hızlı çiplere ve etkileyici kameralara sahip olmayabilir ancak genellikle pil ömrü açısından iyi bir performans sergiler. O halde lafı fazla uzatmadan 2022'de en iyi pil ömrüne sahip telefonlara bir göz atalım...

En iyi pil ömrüne sahip üst seviye telefonlar

Apple iPhone 13 Pro Max: 4352 mAh pil, güç açısından verimli işlemci, yaklaşık 19 saat internette gezinme

Galaxy S20+, S20 FE: 4500 mAh pil, 12 saatten fazla internette gezinme

OnePlus 8: 4300 mAh pil, 12 saatten fazla internette gezinme

Xiaomi Mi 10 Pro: 4500 mAh pil, 14 saatten fazla internette gezinme

Samsung Galaxy S21 Ultra: 5000 mAh pil, 16 saatten fazla internette gezinme

En iyi pil ömrüne sahip ekonomik telefonlar

Peki, bütçe dostu yani uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasında hangilerinin pil ömrü daha iyi?

Google Pixel 5a: 4.680 mAh pil, 15 saat internette gezinme

Motorola One Fusion+: 5000 mAh pil, yaklaşık 15 saat internette gezinme

Samsung Galaxy A21s: 5000 mAh pil, 15 saatten fazla internette gezinme

Moto G Power: 5000 mAh pil, 16 saate yakın internette gezinme