Türkiye Gazetesi

WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme göndererek sürümü 22.6.0.73'e çıkardı. Yani güncelleme şu anda sadece beta test programı kullanıcılarına açık. Beta kullanıcılarına sunulan yeni özellikler arasında iletişim bilgilerinde değişiklik yer alıyor.

(Foto: WABetaInfo)

WABetaInfo'nun elde ettiği ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, yeni arayüz tasarımı, Business Info'da uygulanan tasarım ile aynı. Ayrıca yeni bir arama kısayolu da sunmakta. Şu anda yeni arayüzü deneyimleyemiyorsanız bir sonraki güncellemeyi beklemeniz gerekiyor.

WhatsApp, kaybolan mesajlarda büyük bir eksiği giderdi: Artık silinmeyecek Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir süre önce 'kaybolan mesaj modu'nu kullanıcılarına sundu. Kaybolan mesaj modu açık olan bir sohbetteki mesajlar 24 saat, 7 gün veya 90 gün sonra silinmekte. Ancak bazı kullanıcılar kaybolan mesaj modu açık bir sohbete katılsa da mesajlarının tamamen silinmesini istemeyebilir. WhatsApp, buna bir çözüm üretti.

WhatsApp, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için kısıtlama getiriyor Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni güncellemeler yayınlayarak hem yeni özellikler getirmeye hem de kullanıcıların başını ağrıtan hataları düzeltmeye devam ediyor. Meta'ya ait şirket, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için iletilen mesajlara yeniden bir sınırlama getirdi.