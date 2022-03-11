Türkiye Gazetesi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla BAYRAKTAR AKINCI B TİHA'nın bugün gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtuğunu açıkladı. Bayraktar, , ''AKINCI 40 bin 100 feette. AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.'' ifadelerini kullandı.

REKOR UÇUŞ: 40.170 FEET’E ÇIKTI

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli geçtiğimiz hafta gökyüzü ile buluşmuştu. Bayraktar AKINCI TİHA’nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP’ye sahip olan B modeli devam eden test uçuşlarında milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmayı başardı.

Kar, kış demeden Çorlu’da test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B, farklı irtifalarda gerçekleştirdiği testlerin ardından 40 bin 170 feet yüksekliğe çıktı. Bayraktar AKINCI B, böylece yerli ve milli bir hava aracının çıktığı en yüksek irtifaya ulaşmış oldu.

KENDİ REKORUNU KIRDI

29 Ağustos 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği uçuş testinde 38 bin 39 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı. Bayraktar AKINCI TİHA’lar hâlihazırda güvenlik güçlerimiz tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

İKİ ÜLKE İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 2 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021’de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80’den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI’ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

Envantere giren Bayraktar AKINCI A TİHA, 2 X 450 HP olmak üzere toplam 900 HP güce sahip motorlarla görev yapıyor. Milli TİHA’nın yeni versiyonu Bayraktar AKINCI C ise 2 X 950 HP olmak üzere toplamda 1900 HP motor gücüne sahip olacak. Bayraktar AKINCI C TİHA’nın da ilk uçuşunu yakın zamanda yapması hedefleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA mesajı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Akıncı TİHA'nın görev uçuşu görüntülerini kişisel hesabından "Tuna boylarında sıra selviler..." mesajıyla retweetledi.

Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Türk Savunma Sanayisi ihracatta performansını arttırmaya devam ediyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 420 bin uçuş saatini başarıyla geride bırakan Bayraktar TB2 SİHA’lar için 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

MSB duyurdu: 3 Akıncı İHA göreve başlıyor Milli Savunma Bakanlığı, 3 adet Akıncı İHA'nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

Akıncı ve F-16'dan omuz omuza gösteri TEKNOFEST'in kapanış töreninde bir ilk yaşanarak Akıncı TİHA ile F-16 yan yana gösteri uçuşu gerçekleştirdi