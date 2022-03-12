Türkiye Gazetesi

Apple, geçtiğimiz günlerde Spotify'da yayınlar yapan bir indie müzisyene dava açtı. New York Times'ın haberine göre, bu davanın sabebi müzisyenin sahne adı olarak Franki Pineapple'ı kullanması. Apple, 'pineapple' isminin kendi ismine çok yakın olduğunu ve bu nedenle itibarını zedeleyeceğini ileri sürerek müzisyene ilginç bir dava açtı.

ABD merkezli teknoloji üreticisi tarafından dosyalanan belgelere göre, Apple, isimlerin "hem meyve isimleri hem de benzer ticari izlenimler taşıdığını" belirtiyor. Ayrıca Apple, Franki Pineapple'ın logosunun patlayan bir ananas bombası olması nedeniyle de sanatçı Stephanie Carlisi'i dava ediyor.

Carlisi, "Bu bir elma bile değil. İnsanlara, Apple ile bağlantısı olan herhangi bir meyveyi ya da herhangi bir şeyi kendilerine mal edemeyeceklerini söylüyorsunuz." şeklinde konuşarak Apple'ı eleştirdi.

Apple, küçük bir işletmeye, projeye veya markaya son derece zayıf ve hatta gülünç gerekçelerle ilk kez dava açmıyor. New York Times, Apple'ın bu tür gerekçelerle dava açtığı çoğu kişinin büyük bir davayla mücadele edecek paraya veya kaynağa sahip olmadıkları için isimlerinden ya da logolarından vazgeçtiğini yazdı. Ancak Carlisi, marka başvurusunda 'Franki Pineapple'ın gerçek adının olmadığını belirterek davayı kazandı. Apple, ticari marka konusunda zorbalık yapmakla eleştiriliyor.

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