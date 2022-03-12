Türkiye Gazetesi

Vice News'in haberine göre, Kremlin, yürüttüğü sosyal medya kampanyası çerçevesinde Rus TikTok fenomenlerine Rusya yanlısı paylaşımlar yapmaları için ödeme yapıyor. Bir Telegram kanalındaki anonim bir operatör, içerik oluşturuculara neyi ne zaman yayınlayacaklarını, hangi hedeflere ulaşmaları gerektiğini söylüyor ve paylaşımlarını da kontrol ediyor. Üstelik bu TikTokerlardan bazılarının 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Kampanyanın arkasında kimin olduğu belli değilken Telegram'daki operatör gazeteci olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte, TikTok'un Rusya'dan yayınlanan yeni videoları yasaklaması da görünüşe göre engel değil. Kanal yöneticisi, etkileyicilere yasağı nasıl atlatacaklarını söylüyor ve bazı fenomenler, yasak yürürlüğe girdikten sonra da videolar yayınlamaya devam etti.

(Ekran görüntüleri Vice News aracılığıyla TikTok'tan)

Söz konusu Telegram kanalı, Vice'ın araştırması sırasında 9 Mart günü kapandı. Videoların çoğu da o tarihten sonra kaldırıldı. Propagandanın etkili olup olmadığı bilinmezken, TikTok, Kremlin yanlısı kampanya hakkında yorum yapmadı.

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