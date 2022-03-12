Türkiye Gazetesi

Teknolojinin sağladığı en büyük kolaylıklardan biri olarak görülen navigasyonlar düşünüldüğü kadar masum olmayabilir... Yoğun trafik saatlerinde alternatif yollar arayanların veya ilk defa gidilecek olan lokasyonları bulmak isteyenlerin ilk durağı haline gelen Google navigasyonla ilgili tartışmaların önünü açan bir gerçek ortaya çıktı. İş modelinin temelinde “güven” yatan Google'ın söz konusu prensibine ters düşecek bu bilgiye göre; Google’ın navigasyonu makul alternatifler yerine paralı otoyolları öneriyor.

ALTERNATİF DEĞİL PARALI YOLLAR

Lokasyon sorgularında basit sağlamalar yapıldığında Google’ın genellikle olumlu deneyim sunduğu görülse de navigasyon servisinin ilk indirilen halinde ayarları yapılmazsa mantıkdışı bir uygulama oluşuyor. Eşit süre ya da birkaç dakikalık fark için servis sizi genellikle alternatif yol önermeksizin pahalı otoyollara yönlendiriyor.

Navigasyon servisinin çalışma prensibi en hızlı rota bulmak olabilir ancak servisin ilk indirilen versiyonuna basit yönlendirme kodları yazarak ücretli yol tercihi doğrudan sorularak son kullanıcıya bırakılabilir. Kullanıcı gitmek istediği noktayı girdiğinde ödeyebileceği ücretle ilgili Google Maps kolayca uyarıda bulunabilir. Bugüne dek sosyal medyadan yapılan tüm çağrılara anlamlı cevap vermeyen arama motoru devinin, teknik olarak kolaylıkla çözüm üretebileceği böyle bir konuda neden adım atmadığı tüm kamuoyunun merak konusu.

GOOGLE NAVİGASYON SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Google navigasyon servisleri trafik verilerini, uydu bilgileri ve genel şehir verilerini esas alarak, telefonlarda yüklü olan uygulamalardan veri toplayarak oluşturuyor. Neredeyse her telefonda yüklü olan Google Maps uygulaması sayesinde kullanıcılar bulunulan yerdeki hız, yoğunluk vb. bilgileri sisteme iletiyor ve Google algoritması, bulunulan noktadaki trafik yoğunluğunu ölçüyor. Siz A noktasından B noktasına gitmek için Google Maps’e sorduğunuzda, sizi gitmek istediğiniz yere en az trafiğin yanı sıra en kısa ve hızlı yol ile götürme yönlendirmesinde bulunuyor.

Google bizi artık izleyemeyecek: Veri paylaşımını engellemek mümkün “Google bizi izliyor” şakasını birçoğumuz günlük hayatımızda yapıyoruz. Bunun nedeni, özellikle sosyal medyada karşımıza çıkan reklamlar. Ancak teknoloji devi, bu konuda bir önlem almaya gitti.

Google, milyonlarca Android kullanıcısının verilerine sahip çıktı Google, Android telefonlarda ve diğer cihazlarda reklam izlemeyi kısıtlayacağını açıkladı. Ayrıca Apple’ı örnek alarak, kullanıcıların gizliliğini güçlendirmek için önlemleri artıracağını belirtti.

Google depremi erken bildirecek Google, Android Deprem Uyarı Sistemi ile 3 milyar akıllı telefonda yer alan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve depremden etkilenen bölgedeki kullanıcılarına ortalama 6 saniye içerisinde uyarı gönderiyor. Türkiye’de de uygulamaya giren sistem ile can kayıplarının yüzde 50 azaltılması hedefleniyor.

Teknoloji devlerinin başı belada: Facebook ve Google'ın yasadışı anlaşması ortaya çıktı ABD merkezli teknoloji devleri Google ve Meta’nın (eski adıyla Facebook) reklam pazarını yönetmek için gizli bir anlaşma yaptıkları ortaya çıktı. Belgelere göre, Facebook Google’ı tehdit ederek kendi lehine reklamlara yön verdi.