Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Tecno Mobile, yeni Camon 18 Premier telefonunu Türkiye pazarına sundu. 6,7 inçlik AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızına sahip Camon 18 Premier, ultra sabit gimbal kamera teknolojisini kullanan ilk telefon olma özelliği taşıyor. Telefonun arka tarafında 64 MP ana kamera, 12 MP ultra sabit gimbal kamera ve 8 MP periskop lens yer alırken önde 32 MP kamera bulunuyor. Camon 18 Premier, titreme önleyici teknoloji ile de görüntüdeki sarsıntıları yüzde 300 oranında engelliyor. En yeni MediaTek Helio G96 yongasıyla güçlendirilen, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G96 CPU, 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla donatılan telefonda 4.750 mAh pil bulunuyor. 33 W şarj ile de 20 dakikada yüzde 50 ve 65 dakikada tam şarj oluyor. Telefonun Türkiye fiyatı 8.499 TL.

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