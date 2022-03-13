Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) Ulusal Siber Suç Birimi (NCCU) verilerine göre öğrencilerin düzenlediği DDoS saldırıları 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 107 artış gösterdi. Saldırı düzenleyen gençlerin yaş ortalamasının ise 15 olduğu belirtiliyor. NCA raporuna göre DDoS saldırıları düzenlerken yakalanan çocuklardan bazıları ise dokuz yaşında. Londra’da öğrenci olan Betsy Davies, güvenli olmayan, halka açık bir Wi-Fi bağlantısı yoluyla bir başkasının dizüstü bilgisayarına 10 dakika içinde nasıl bağlanabileceğinizi gösterdiğinde yalnızca yedi yaşındaydı. Elliott Gunton, İngiltere’de ISP TalkTalk’a sızdığında daha 16 yaşındaydı. 150.000’den fazla müşteri hesabını ele geçirdi. İsmi verilmeyen 16 yaşında bir Avustralyalı öğrenci, Apple’ın dâhilî sistemlerini birçok defa kırdı. 90 GB’lık “güvenli dosya” ele geçirdi ve müşteri hesaplarına erişim sağladı.

Siber savaşın zararı 3 milyar doları bulabilir Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Rusya ile Ukrayna arasındaki siber savaşın küresel ekonomiye verdiği zararın 3 milyar dolar civarında olabileceğini söyledi.

Teknoloji devi Nvidia siber saldırıya uğradı ABD merkezli teknoloji devi Nvidia, siber saldırıya uğradığını ve olayın arkasındaki ismin, çalışan kimlik bilgilerini ve özel bilgileri internete sızdırdığını açıkladı. Şirket, 23 Şubat'ta veri ihlalinin farkına vardığını itiraf etti.