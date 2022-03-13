Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Samsung'un S22 serisi S21’e göre kullanıcılardan üç kat daha fazla talep aldı. Ön siparişin sona ermesiyle Galaxy S22, 128 GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 14.499 TL’den, 22+ ise 128GB ile 256GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 18.999 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Galaxy S22 Ultra da 128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza seçenekleri, 8 GB ve 12 GB RAM özellikleri ve 22.999 TL’den başlayan satış fiyatıyla satışa çıkacak.

Süper ince çerçeveyle geliyor: Samsung Galaxy A73 göründü Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, orta ve üst segment telefon modellerine yenilerini ekliyor. Galaxy A73 akıllı telefon modelinin yakında tanıtılması beklenirken cihazın görüntüsü olarak iddia edilen görseller internette hızla yayıldı.

Samsung Türkiye, Galaxy S22 fiyatlarını açıkladı Samsung, Şubat ayında düzenlediği etkinlikte tanıttığı Galaxy S22 serisi akıllı telefonları Türkiye'de ön siparişe açtı. Teknoloji devi, Galaxy'nin en yeni amiral gemisi telefonlarının fiyatlarını da açıkladı.