Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG’dan yeni fotoğraf geldi. Yeni otomobilinin test fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı. Eksi 40 derecede çekilen fotoğraflarıyla zor hava şartlarına da uyum sağlayan otomobil göz alıcı rengiyle büyüledi.

ELEKTRİKLİ OLACAK

Yola 2023 yılında çıkması beklenen yerli otomobil tamamen elektrikli olacak. Yerli otomobil almak isteyen kullanıcıların en çok merak ettiği ise tabii ki fiyat. Yerli üretim olanaklarıyla üretilen otomobilin fiyatının uygun olması umut ediliyor. Milli otomobil Togg için fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı.

EKSİ 40 DERECEDE ZORLU PARKURLARDA

Yeni paylaşıma gelirsek Togg için Twitter üzerinden yapılan paylaşımda beyazlar içinde Togg’un göz alıcı fotoğrafları paylaşılarak, “Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.



TOGG'dan yeni paylaşım

Beklenen açıklama geldi: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, 12 ay sonra yollarda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin otomobili TOGG için beklenen duyuruyu yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen İklim Şurası'na katılan Bakan Yardımcısı Kacır, TOGG'un 12 ay sonra yollara çıkacağını açıkladı.