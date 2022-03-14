Türkiye Gazetesi

Teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 13'te kullandığı A15 yonga setini iPhone 14'ün standart modellerinde de kullanacağını ancak daha pahalı iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde A16 yonga setini tercih edeceğini ileri sürdü.

A15 yonga seti, 6.1 inç iPhone 14 ve 6.7 inç iPhone 14 Max'e güç sağlayacak. Ancak RAM 4 GB'den 6 GB'a yükseltilerek iyileştirmeler yapılacak. Yeni A16 SoC işlemci ise, üst seviye ve daha pahalı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde kullanılacak. Pro telefonlar, iPhone 13 Pro ile aynı 6 GB RAM'e sahip olacak.

Eğer bu iddia doğruysa, Apple, 10 yıl sonra ilk kez amiral gemisi modellerini serideki standart modellerden çip yönünden ayrı tutacak. Teknoloji devi bunu en son 2013 yılında iPhone 5 serisi ile yapmıştı. iPhone 5S, A7 çip tarafından desteklenirken daha ucuz iPhone 5C modeli ise A6 yonga setiyle piyasaya çıktı.

Tutturduğu tahminlerle tanınan Ming-Chi Kuo'nun bu iddiasını araştıran 9to5Mac, bağımsız kaynaklardan doğruladı. Apple'ın geçmişte aynı ölçüde olmasa da çip farklılaştırma stratejileri kullandığı da doğru. Örneğin, iPhone 13 Pro, iPhone 13'ün içindeki A15 yongasına kıyasla daha fazla RAM ve daha fazla GPU çekirdeğine sahip bir A15 yongasına sahiptir.

Apple, henüz iPhone 14 akıllı telefon serisini tanıtmadı ancak 2022 sonbaharında tanıtması bekleniyor.

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