Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, yeni bir kripto varlık düzenleyici çerçevesini bugün oyluyor. Yeni düzenleme Bitcoin ve Ethereum gibi önemli kripto para birimlerinin pratikte yasaklanmasına neden olabilecek.

AB’DEN KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ

MiCa adlı yasanın son taslağına göre, AB'de ihraç edilen ve/veya ticareti yapılan kripto varlıklar minimum çevresel sürdürülebilirlik standartlarına konu olacaklar ve bu gerekliliklere uyumu sağlamak için aşamalı bir dağıtım planı oluşturacak ve sürdürecekler.

BİTCOİN KULLANIMINI FRENLEYEBİLİR

Sektör temsilcileri, asgari sürdürülebilirliğe ve kullanıma sunma gereksinimlerine yapılan atıfın, Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimlerinin kullanımını frenlemek veya yasaklamak için yapılan son dakika değişiklikleri gibi göründüğü ifade ediyorlar.

Bitcoin’den ani sıçrayış! Kripto paralar hızla yükseliyor Rusya’nın yaptırımlara karşı çıkış yolu olarak gördüğü kripto paralara yönelim arttı. Yaptırımlarla birlikle Rus milyarderler paralarını kripto paraya çevirdiği iddia edilmeye başlandı. Rusya’nın son aldığı sermaye kontrolü kararları da bunu destekliyor. Alınan karar sonrası lider kripto para birimi Bitcoin, bu sabah ani bir sıçrama ile 41 bin doların üzerine çıktı.