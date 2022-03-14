Türkiye Gazetesi

Tayvan Ekonomi Bakanı Wang Mei Hua, ülkesinin en büyük bilgisayar üreticisi Asus firmasının da diğer teknoloji şirketlerine katılarak Rusya pazarından ayrılma kararı alabileceğini açıkladı. Asus'un bu adımının arkasında ise Ukrayna’dan gelen taleplerin olduğu açıklandı.

Meclis toplantısında konuşan Hua, bu kararı kendisinin alamayacağını ancak Asus'un Ukrayna’da yaşanan krizin tırmanması ile bahsi geçen bu kararı uygulayabileceğini vurguladı.

Bununla birlikte, pazar araştırmacılarının tahminlerine göre, geçtiğimiz yıl Rusya’da satılan Asus dizüstü bilgisayarlar, firmanın dünya ihracatında yüzde 5’lik payını oluşturuyor. Bu arada, Asus henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Ukrayna Dijital Transformasyon Bakanı Mykhailo Fedorov, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak, Asus firmasından Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sonlandıracağı güne kadar Rus pazarındaki faaliyetlerini durdurmasını istedi. Asus’un Başkanı Jonney Shih’in de adının geçtiği paylaşımda Rusya’ya teknik hizmet dâhil olmak üzere bilgisayar parçalarının da verilmemesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy'den teknoloji devlerine destek çağrısı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft SAP ve Oracle'dan Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmasını ve oradaki teknolojilerin desteklenmesinden tamamen vazgeçmesini istedi.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor Türkiye, yerli ve milli teknoloji hamlesi sayesinde sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli ve sürücüsüz yerli otomobile kadar birçok alanda önemli adımlar atıyor. Yüksek teknoloji gerektiren projeleri hayata geçiren Türkiye, birçok projeyi de önümüzdeki yıllarda başlatacak.