Türkiye Gazetesi

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, metaverse evreninin "sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanarak fiziksel dünyayı sanal dünyada hayata geçirmek" olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çağıltay, daha önce savunma sanayi, ticaret ve turizm başta olmak üzere sanal gerçeklikle ilgili birçok uygulamanın hayata geçirildiğini ve ODTÜ'de de bu konuda yaklaşık 20 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Metaverse'ü daha çok eğitim amacıyla kullandıklarını belirten Çağıltay, ODTÜ Teknokent'teki firmalar aracılığıyla ODTÜ'de geliştirdikleri teknolojileri insanların kullanabilecekleri ürünlere dönüştürdüklerini söylüyor. "Bu kapsamda yaptığımız çalışmaların şöyle bir özelliği de var" diyen Prof. Dr. Çağıltay sistemi anlattı: "Sanal gerçeklik ortamları insanları tamamen ortamdan kopartıyor, biz hem sanal gerçeklik uygulaması yaparak hem artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak yani insanları bulundukları fiziksel ortamdan da koparmadan bir teknoloji geliştirdik.

Böylece geliştirdiğimiz teknoloji, kaza yapan araçtan itfaiye personeli tarafından insan kurtarma uygulaması. Bu eğitimler, itfaiye için çok pahalı. Bu amaçla birtakım araçlar elde etmeleri gerekiyor ve bu araçları tekrar kullanamıyorlar. Halbuki bizim geliştirdiğimiz sanal ve artırılmış gerçeklik bazlı metaverse ortamında, itfaiye personeli ortama girip aynı ya da farklı senaryoları tekrar tekrar deneyebiliyorlar ve başarılarını ölçebiliyorlar. Başarısız oldukları noktalarda tekrar girip o noktaları pekiştirme imkanına sahip oluyorlar."

METAVERSE EĞİTİMİNE BÜYÜK İLGİ

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, metaverse ortamlarında gerçek nesnelerle etkileşmenin kısıtlı olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Biz bunu da aşarak itfaiyecilerin trafik kazalarında arama kurtarma faaliyetlerinde kullandığı gerçek ve ağır cihazların replikalarını yaptık ve sanal ortama koyduk. Personel, bu ağır teçhizatların ağırlığını da hissedip taşıyarak gerçek ortamdaki gibi eğitimlerini alabiliyor. Dolayısıyla bu teknoloji ile hem sanal gerçeklik ortamında senaryolar tek tek denettirilebiliyor hem de bu senaryolar artırılmış gerçeklik ortamında mekandan bağımsız şekilde uygulanabiliyor. Bunun için bir bilgisayar ve artırılmış gerçeklik gözlüğüne ihtiyaç var."

(Foto: AA)

Araştırmacılar, ürünün itfaiye alanında kritik görevlerde kullanılabileceğini ve bu tür bir ürünün piyasada henüz mevcut olmadığını söyledi. Ayrıca metaverse ile geliştirdikleri bu eğitimlerin belediyelerin ve çeşitli kurumların ilgisini çektiğini ve hatta yurt dışındaki bazı kurumlarla da görüştüklerini belirtti.

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, özel eğitim alan öğrencilerinin hayat becerilerini geliştirmeye yönelik metaverse uygulamaları yaptıklarını, ayrıca Dijital Öğretmenler Projesi kapsamında öğretmenlere yönelik bu teknolojinin ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere aktarılması için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

AFET VE ACİL DURUM EĞİTİMİNE UYARLANACAK

Teknolojinin ürün geliştiricisi ODTÜ Teknokent firmalarından Eyesoft AŞ İş Geliştirme Yöneticisi Sevilay İmre, söz konusu teknoloji ile itfaiye personelinin kaza anındaki arama kurtarma eğitimlerinin tekrar tekrar aynı koşullarda yapılabildiğini vurguladı. Sevilay İmre, "Geliştirilen teknoloji, eğitim platformu olarak çok farklı alanlara uyarlanabilecek özellikler taşıyor. İlk aşamada itfaiye personelinin trafik kazalarında alması gereken eğitimlerle işe başladık. Sonrasında bu teknolojiyi sel, yangın deprem gibi afet ve acil durum eğitimlerine de uyarlamaya hazırlanıyoruz." dedi.

Metaverse alanında Türkiye liderlik yapabilir AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, geçtiğimiz günlerde TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, milletvekillerinin ‘Metaverse’ ile ilgili sorularını cevapladı.

Türk şirketlerine Metaverse çağrısı İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, firmaları Metaverse’te yer almaya çağırarak “Türkiye'de de şirketlerimiz ‘Benim Metaverse stratejim ne’ diye kendilerine sormalılar. Şimdi yıllık geliri 1 trilyon dolara ulaşacak Metaverse dünyasına katılmanın tam zamanı” dedi