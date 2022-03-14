Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, AKYA eğitim torpidosunun, denizaltılardan atış testlerine devam edildiğini açıkladı. Bakanlık, "İlk defa 'Müren' savaş yönetim sistemi kullanılarak Marmara Denizi'nde, TCG Preveze denizaltımızdan başarılı bir atış gerçekleştirildi. Bu başarıya katkısı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK, ROKETSAN ve ilgili tüm paydaşlara teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Roketsan'ın resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, AKYA tümüyle milli imkanlarla geliştirilmiş, denizaltılardan çeşitli sınıf denizaltı ve su üstü hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil ağır sınıf torpidodur. AKYA yüksek hız, uzun menzil, aktif/pasif sonar başlığı, dahili ve fiberoptik kablo üzerinden harici güdüm özelliğine sahiptir. Ayrıca su üstü hedeflerine karşı dümen suyu güdümü de kullanılmaktadır.

Milli Akya torpidosunda teslimat başlıyor Türk savunma sanayisinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının torpido ihtiyaçlarının karşılanması için yürüttüğü çalışmalarda teslimatlar başlıyor.

İki Atak helikopteri Filipinler'e teslim edildi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Filipinler’e ihraç ettiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’nin teslimatına başladı.