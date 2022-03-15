Türkiye Gazetesi

Rusya'nın devlet uzay şirketi Roscosmos, planlandığı gibi NASA astronotunu Dünya'ya getireceğini açıkladı. Astronot Mark Vande Hei, Nisan 2021'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapıyor. Vande Hei, iki kozmonotla birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden bir Rus Soyuz roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna fırlatıldı.

Vande Hei'nin uzay üssünde görev yaptığı sürede kalış süresi bir yıla uzatıldı ve 30 Mart'ta başka bir Soyuz kapsülüyle eve dönmesi planlanıyor. Dünya'ya döndüğünde, yaklaşık 353 günlük uzayda kalış süresiyle Amerikalı bir astronot tarafından yapılan en uzun uzay uçuşu rekorunu elde edecek.

RUS UZAY AJANSI İDDİALARI ÇÜRÜTTÜ

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Vande Hei'yi Dünya'ya getirmeyeceğine dair haberler çıkmaya başladı. Endişenin kaynağı ise Rus devlet haber ajansı RIA Novosti tarafından 5 Mart'ta paylaşılan ve Vande Hei'nin Rus kozmonotlarla vedalaştığını gösteren bir video. Videoda, Ruslar Vande Hei'yi geride bırakıyor ve Rus modülünün uzay üssünden tamamen ayrıldığı görülüyor.

Mark Vande Hei (Foto: NASA)

Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, RIA Novosti'nin videosunu Telegram'da paylaşarak şaka olduğunu ima etti. Ancak birçok ABD'li haber kaynağı videoyu oldukça ciddiye aldı. Good Morning America ve Fox News, Rusya'nın Vande Hei'yi ve diğer astronotları geride bırakmakla tehdit ettiğini ileri sürdü. Ancak Rusya'nın devlete ait medya kuruluşlarından TASS, bu iddiaları yalanladı.

TASS'a göre, Roscosmos açıklamasında, "ABD astronotu Mark Vande Hei, 30 Mart'ta Rus Anton Shkaplerov ve Pyotr Dubrov ile birlikte Soyuz MS-19 uzay aracı ile eve geri dönecek" dedi. Vande Hei ve Rus kozmonotlar, Kazakistan'a inecek.

NASA tarafından da barışçıl mesajlar gelmeye devam ediyor. Hem ABD uzay ajansı hem de Roscosmos'un Uluslararası Uzay İstasyonunda birlikte çalışmaya devam ettiğini ve faaliyetlerin normal şekilde sürdüğünü savundu.

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