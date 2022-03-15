Türkiye Gazetesi

Teknoloji devinin kullanıma sunduğu iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 güncellemeleri ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu yazılımlar, Ayarlar uygulamasında kablosuz olarak tüm uygun cihazlarda kullanılabilir. Yeni yazılıma erişmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme'ye gitmeniz gerekiyor.

iOS 15.4, maske takarken Face ID kullanma seçeneği getiriyor. Böylece, kimlik doğrulama için gözlerinizin etrafındaki alanları tarayarak Face ID kilidini açıyor. iPadOS 15.4 güncellemesi ise, aynı fare/izleme dörtgeni ve klavye ile birden fazla Mac ve iPad'in kontrol edilmesini sağlayan Evrensel Kontrol'ü sunuyor.

Güncellemeler ayrıca 37 yeni emoji karakteri ekliyor ve NFC uyumlu iPhone'ların Apple Pay aracılığıyla ödeme kabul etmesine olanak tanıyan yeni 'iPhone'da Dokun ve Öde' özelliğinin temelini oluşturuyor. Doğrudan cihazda iCloud Mail'e özel etki alanları eklemek için güncellemeler, Siri geliştirmeleri, yeni Acil SOS özellikleri ve çok daha fazlası var.

Apple, geleneği bozacak: iPhone 14 serisine iki farklı çip Apple, yaklaşık 10 yıldır iPhone serilerini aynı çiplerle piyasaya sürüyor. Yani bir serinin en üst modelindeki çip ile en alt modeli aynı çipe sahip. Şirket, akıllı telefonlar arasındaki farkı çipler yerine kamera özellikleri, RAM, ekran gibi özellikler ile sağlıyor. Ancak bu gelenek iPhone 14 serisinde bozulacak.

Yeşil iPhone 13'ten Mac Studio'ya Apple'ın tanıttığı en yeni ürünler ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2022'nin ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Sade bir açılış ile başlayan çevrim içi etkinlik, biraz daha heyecan verici bir şeye dönüştü. Yeni nesil iPhone SE ve iPad Air modelleri geldi. Aynı zamanda yeni bir Mac Studio ve uyumlu Studio Display ekranı da tanıtıldı. İşte şirketin 'Peek Performance' olarak adlandırdığı etkinlikte tanıtılan tüm ürünler...