Türkiye Gazetesi

İlk olarak iOS'ta kullanıma sunulan ve Android ve web'de de yavaş yavaş kullanıma açılan yeni Twitter ana sayfa düzeni, tweet'lerin kronolojik sırayla görüntülenmesini zorlaştırdı. Kullanıcılardan ve teknoloji kaynaklarından tepki çeken anasayfa çizelgesi Twitter'ın kullanıma sunduğu 'en kötü' özelliklerden biri olarak tanımlandı. Nihayet Twitter, bu özellikten vazgeçtiğini duyurdu.

Sosyal medya devi, destek hesabından attığı bir tweette, "Sizi duyduk, bazılarınız her zaman önce en son tweetleri görmek istiyor. Diğer seçenekleri araştırırken zaman çizelgesini geri aldık ve sekmeli deneyimi şimdilik kaldırdık." şeklinde açıklama yaptı.

TWITTER, YENİ SEÇENEKLER GELİŞTİRİYOR

Ters kronolojik akış sağlayan tartışmalı zaman çizelgesi, özellikle Ukrayna'daki savaş gibi son dakika haberlerini güncel almak isteyen Twitter kullanıcıları için işlevsel değildi. Sosyal medya şirketinin yöneticileri, kullanıcılardan gelen tepkiler nedeniyle bu uygulamaya son verdiklerini açıklasa da ilerleyen zamanlarda ana sayfa düzeni için farklı seçenekler getireceklerini ima etti.

Twitter'ın tüketici ürünleri başkan yardımcısı Jay Sullivan, 12 Mart'ta Newton'a yaptığı açıklamada, "İnsanlara Twitter deneyimleri üzerinde seçim ve kontrol vermek çok önemli. Bunun üzerinde çalışacağım. Bizi izlemeye devam edin." dedi. Sullivan, Twitter'da "herkes için güzel bir denge" sağlamayı umduklarını söyledi.

Twitter'dan kullanıcıları kızdıracak uygulama Sosyal medya devi Twitter, kullanıcılara saç baş yolduracak bir strateji benimsiyor. Platformun, ana sayfadaki tweet'leri kronolojik sıraya göre görmeyi zorlaştırdığı ortaya çıktı.

Twitter, işletmeler için uygulama içi 'mağazalar' özelliğini test ediyor Twitter, yeni bir alışveriş özelliğini beta test kullanıcılara sunmaya başladı. Satıcıların, müşterilerin göz atması için profillerine sanal bir vitrin eklemesine olanak tanıyan Twitter Mağazaları, artık iOS (iPhone) beta kullanıcılarının deneyimine açık.