Türkiye Gazetesi

Florida merkezli Lime Fresh Mexican Grill grubunu işleten Left Field Holdings restoran zinciri, Google şirketinin aramalarda hile yaptığını ileri sürdü. Google'ın restoranların profil panellerinin üst kısmına "Çevrim içi Sipariş Ver" düğmesini yerleştirerek "yem ve anahtar" denilen sahtekarlık taktiğini uyguladığını iddia ediyor.

Büyük mavi düğme, kullanıcıları bir restoranın menüsünden öğeleri seçebilecekleri ve ardından restoranın kendisi aracılığıyla değil, GrubHub, DoorDash veya Seamless gibi çeşitli yiyecek dağıtım şirketleri aracılığıyla sipariş verebilecekleri bir food.google.com sayfasına yönlendirmekte. Bununla birlikte, bu hizmetler katılımcı restoranlardan komisyon alıyor.

ÇEVRİM İÇİ SİPARİŞ VER DÜĞMESİNE DİKKAT

Davada, Google'ın ürünlerini çevrim içi satmak için restoranlardan izin almadığı ve web sitelerini bilinçli olarak gerçek restoran gibi tasarladığı açıklandı. Bu sitelerin restoran tarafından onayı alınmadıysa, Google'ın siparişleri ve tıklamaları artırmak için kullandığı bir taktik olduğu vurgulandı.

Google, Ars Technica'ya açıklama yaparak davaya karşı adım atacağını belirtti. Şirketten bir sözcü, "Amacımız, müşterileri yemek siparişi vermek istedikleri restoranlarla buluşturmak ve 'Çevrim içi Sipariş Ver' düğmesi aracılığıyla bunu yapmalarını kolaylaştırmak. Bu özellik ile siparişler veya entegrasyonlar için herhangi bir ödeme almıyoruz." dedi.

Öte yandan, kullanıcılar 'Çevrim içi Sipariş Ver' düğmesini tıkladıklarında, logolarıyla birlikte gıda dağıtım şirketlerine bağlantılar içeren bir sayfaya yönlendiriliyor. Bunun yanı sıra, küçük bir bağlantıda restoranın kendi sitesine de bir yönlendirme bulunuyor.

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