Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuarda Starkgen Jeneratör firmasının ürünlerini inceledi. Özellikle de yerli ve milli motorlu jeneratör ile yakından ilgilendi. Bakan Varank, jeneratör hakkında Starkgen Genel Müdürü Ömer Köse’den bilgi aldı.

Ömer Köse, Starkgen’in, Yüksek Kaliteli Dizel Jeneratör, Işık Kuleleri, Doğalgazlı Jeneratör, Marine Jeneratör, Kojenerasyon & Trijenerasyon Sistemleri, Biyogazlı Jeneratör, CKD üniteleri ve Özel Jeneratörler ürettiğini söyledi. Üretimin yüzde 80’den fazlasının Starkgen’in dünya çapındaki satış ve servis ofisleri aracılığıyla ihraç edildiğini söyleyen Köse, "Sakarya’da 270 bin metre kare açık, 56 bin metre kare kapalı alana sahip en üst düzey kaliteye sahip fabrika, standart üretim prosesleri ve üstün yönetim sistemleri ile yüksek kalitede ve standartlarda jeneratör üretilmektedir." şeklinde konuştu.

Starkgen Genel Müdürü Ömer Köse, fabrikanın üstün üretim kapasitesine ve çevre standartlarına sahip olduğunu belirterek, ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikaları bulunduğunu söyledi. Ömer Köse, "Bu kalite belgeleri, ürünlerin ve hizmetlerin ne kadar güvenli, güvenilir ve birinci sınıf kalitede olduğunun kanıtı olarak değerlendirilmektedir" diyerek sertifikaların önemini açıkladı.

Ömer Köse, "Üretim tesislerimizde üretilen her jeneratör seti, üstün kalite, güvenilirlik ve yenilikçi Starkgen Jeneratör üretim yöntemleriyle birlikte, rakipsiz mühendislik uzmanlığı ile tasarlanmıştır. Sürekli akışlı montaj süreci, montajı kolaylaştırarak ve yapım sürecinin her aşamasında kapsamlı testleri dahil ederek üretim verimliliğini ve ürün kalitesini optimize etmektedir. Özel çözüm jeneratörlerin üretimi için 2000 metre karededen fazla fabrika alanı bulunmaktadır." şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

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