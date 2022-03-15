Türkiye Gazetesi

Haber sitesi 9to5Mac, iPhone 14 serisindeki modellerin farklı çiplere sahip olacağını iddia ederken, iPhone 14 Pro modellerinin daha uzun bir ekranla geleceğini ileri sürdü. 2022'nin sonbaharında tanıtılması beklenen iPhone 14'ün dört yeni modelle geleceği söylentileri dolaşıyor. Kaynaklara göre, yeni iPhone 14 (kod adı D27 ve D28) 6.1 inç ve 6.7 inç boyutlarda sunulacak ve mevcut 5.4 inç iPhone mini versiyonu olmayacak.

Bu orta sınıf telefonlar, mevcut iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile aynı ekran çözünürlüğüne sahip olacak. Bununla birlikte, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max (kod adı D73 ve D74) amiral gemisi modellerde çentik ekran yerine çentik + hap tasarımı kullanılacak. Çip tarafına gelirsek, standart iPhone 14'ler A15 yonga setiyle, pro modeller ise daha yeni A16 yonga setiyle gelecek.

IPHONE İÇİN UYDU İLETİŞİMİ GELİŞTİRİYOR

Apple'ın Eylül ayında iPhone 13 serisini tanıtmasından sadece birkaç hafta önce bazı haber kaynakları teknoloji devinin yeni akıllar telefonlar için uydu iletişim özellikleri üzerinde çalıştığını öne sürdü. Ancak bu özellikler iPhone 13 serisinde yer almadı ve 9to5Mac, Apple'ın halen iPhone için uydu iletişimi üzerinde çalıştığını öğrendi.

Bu uydu teknolojisinin bu yıl piyasaya sürülecek iPhone ile gelip gelmeyeceği net değil. Ancak şirket uydu üzerinden metin mesajları gönderebilen prototipleri test ediyor. Bu sistem dahili olarak "Stewie" kod adıyla bilinir.

Apple, iOS 15.4'ü yayınladı: iPhone'a maskeyle kilit açma geldi Apple, Eylül 2021'de piyasaya sürdüğü iOS ve iPadOS 15 işletim sistemlerine yönelik dördüncü büyük güncellemeyi yayınladı. iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 kullanıcılara sunuldu. iOS ve iPadOS 15.4 , iOS 15.3.1 ve iPadOS 15.3.1 güncellemelerinin piyasaya sürülmesinden bir ay sonra geldi.

Apple, geleneği bozacak: iPhone 14 serisine iki farklı çip Apple, yaklaşık 10 yıldır iPhone serilerini aynı çiplerle piyasaya sürüyor. Yani bir serinin en üst modelindeki çip ile en alt modeli aynı çipe sahip. Şirket, akıllı telefonlar arasındaki farkı çipler yerine kamera özellikleri, RAM, ekran gibi özellikler ile sağlıyor. Ancak bu gelenek iPhone 14 serisinde bozulacak.