Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimine başlamasının ardından gelen yaptırım kararları küresel piyasaları alt üst etti. Otomotiv sektörünü de etkileyen savaş Alman devi Mercedes’i telaşlandırdı. Volkswagen CEO'su Herbert Diess’in geçen günlerde yaptığı açıklamasında, durumun beklenenden daha tehlikeli olduğunu ve savaş sürecinin, Avrupa ekonomisini koronavirüs pandemisinden daha fazla olumsuzluğa yol açacağını söylemişti.

MERCEDES’TEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Savaşın dünya çapında otomotiv sektöründe ciddi tedarik sorunlarına neden olacağını uyaran Volkswagen'den sonra bir açıklama da Alman otomotiv devi Mercedes'ten geldi. Mercedes, Rusya'da bulunan tam 2.2 milyar dolarlık yatırımlarının savaş nedeniyle risk altında olduğunu duyurdu. Mercedes'in düzenlediği mali toplantıda, Rusya'nın ithalatı durdurma kararı almasının üreticinin bölgedeki operasyonlarının sonunu getireceği ifade edildi.

MOSKOVA TESİSİ PUTİN’İN ELİNE GEÇTİ

Rusya'nın aldığı yeni "yabancı yatırım" kararı otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor. Bu karara göre Rus hükümeti, hisselerinin yüzde 25'inden fazlası yabancı sermayeye ait olan işletmeleri kontrol altına alabilecek. Bu yasa eğer parlamentodan geçerse, hükümet yabancı yatırımların hisselerini Rusya'ya satmasına izin verecek. Bu da Mercedes'in tüm operasyonlarının tehlikeye gireceği anlamına geliyor. Örneğin, Mercedes'in 2019 yılında Vladimir Putin'in katılımı ile açtığı Moskova tesisi direkt olarak hükümetin eline geçmiş olacak. E-Serisi sedan ve SUV modelleri üreten bu tesis yılda 20 bin adetlik kapasiteye sahip.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 5’inci tur sona erdi: Uzlaşma sağlanabilir Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 5’inci turu sona ermeinin ardından Ukrayna'dan yapılan açıklamada, ılımlı mesajlar geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, görüşmelerde uzlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.