Türkiye Gazetesi

ABD’de şu anda yalnızca 6.1 inç iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri yenilenmiş olarak mevcut ve 12 mini ile 12 Pro Max modelleri bulunmuyor. Belirli Apple Store konumlarında teslimat veya planlı teslim alma için çeşitli renklerde ve depolama seçenekleriyle mevcut.

Yenilenmiş iPhone'lar, yepyeni modellere kıyasla yaklaşık yüzde 15 indirimli oluyor. Örneğin, 64 GB depolama alanına sahip kilidi açılmış bir iPhone 12’yi 619 dolara satın alabilirken, Apple şu anda aynı modelin hiç kutusundan çıkmamış halini 729 dolara satıyor.

Tüm yenilenmiş iPhone'lar yeni bir pil, yeni bir dış cephe, kullanma kılavuzları ve bir adet USB-C - Lightning kablosuyla beyaz kutusunun içinde satışa çıkıyor. Bu yeni akıllı telefonlar, Apple'ın standart bir yıllık garantisi kapsamındadır ve genişletilmiş AppleCare+ kapsamı için uygundur.

Apple, yenilenmiş ürünlerinin kapsamlı bir şekilde test edilip temizlendiğini ve bize göre bunların yepyeni Apple ürünlerinden neredeyse ayırt edilemez olduğunu söylüyor.

Apple, iOS 15.4'ü yayınladı: iPhone'a maskeyle kilit açma geldi Apple, Eylül 2021'de piyasaya sürdüğü iOS ve iPadOS 15 işletim sistemlerine yönelik dördüncü büyük güncellemeyi yayınladı. iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 kullanıcılara sunuldu. iOS ve iPadOS 15.4 , iOS 15.3.1 ve iPadOS 15.3.1 güncellemelerinin piyasaya sürülmesinden bir ay sonra geldi.

Yeşil iPhone 13'ten Mac Studio'ya Apple'ın tanıttığı en yeni ürünler ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2022'nin ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Sade bir açılış ile başlayan çevrim içi etkinlik, biraz daha heyecan verici bir şeye dönüştü. Yeni nesil iPhone SE ve iPad Air modelleri geldi. Aynı zamanda yeni bir Mac Studio ve uyumlu Studio Display ekranı da tanıtıldı. İşte şirketin 'Peek Performance' olarak adlandırdığı etkinlikte tanıtılan tüm ürünler...