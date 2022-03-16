Türkiye Gazetesi

Instagram direktörü Adam Mosseri, geçtiğimiz yılın sonlarında yaptığı bir açıklamada ekibinin NFT’leri araştırdığını söylemişti. Ardından Ocak ayında ise Facebook ve Instagram'daki ekiplerin NFT entegrasyonları üzerinde çalıştığına sızıntılar ortaya çıktı.

Haberlere göre, kullanıcılar Instagram üzerinden NFT ticareti yapabilecek veya eserlerini sadece sergileyebilecek. Ayrıca kullanıcılar kendi Instagram fotoğraflarını da NFT’ye dönüştürüp satışa çıkarabilecek. Ancak bunların hepsi sadece tahmin.

Bu tahminler, Zuckerberg’in sözleri ile uyumlu olsa da Meta henüz bir açıklama yapmadı. Bu arada, Meta, Instagram’ın yanı sıra Facebook’a da NFT özelliğini getirmeyi istiyor. Eğer bu gerçekleşirse, her iki platformun da mevcut kitlelerini göz önüne aldığımızda milyarlarca kişiye ulaşan NFT pazarı olacak.

Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz ay NFT profil resimleri özelliğini kullanıma sunarak bu alana adım atan sosyal uygulamalardan olmuştu.

Instagram, yorum gizleme özelliğini getiriyor Popüler sosyal medya platformu Instagram, diğer pek çok uygulamada uzun yıllardır var olan bir özelliği sonunda kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Son dönemlerde şirket, üst üste yeni özellikler ve işlevler getirmesiyle dikkat çekiyor.

Instagram kullanıcıları yıllardır bunu bekliyor: Çoklu gönderinin içinden fotoğraf sildik! Instagram, kullanıcıların yıllardır beklediği bir özelliği geliştirmeye çalışıyor. Beta test kullanıcılarının şu anda ilk kez deneyimlediği özellik ise çoklu görüntü paylaşılan bir gönderinin içindeki istenilen fotoğrafları silme. Biz de bu özelliği denedik ve ekran görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz.