Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üniversiteli Mimar ve Mühendisler Grubu'nun (MMG) düzenlediği 2'nci Üniversiteli MMG Çalıştayı'nda konuştu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji üretiminde dışa bağımlı olduğunu söyleyerek, "Özellikle son yıllarda Milli Enerji ve Maden Politikası ile beraber yeni hedeflerimiz oldu. Bunlardan biri arz güvenliği. Enerjimizi kesintisiz ve kaliteli sağlamak zorundayız. Bir diğer konu ise yerlileştirme. Yerli kaynaklardan azami ölçüde istifade etmek için çalışıyoruz." dedi.

Bakan Fatih Dönmez, dünya gündeminin ilk sıralarında iklim değişikliğinin yer aldığını belirterek, Türkiye'de de bu alanda çalışmalar yapıldığını söyledi. Bu noktada, fosil yakıt kullanımını azaltmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle, fosil yakıtlı araçlar yerini elektrikli araçlara bırakmaya başladı.

Elektrikli araç sayısının giderek arttığına değinen Dönmez, "Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, 2030'da Türkiye'de yaklaşık 1 milyon elektrikli veya hibrit otomobili yollarımızda göreceğiz. Bunun için altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. İşte yerli otomobilimiz TOGG'un hikayesi buradan başlıyor. Artık daha temiz bir yakıt olan elektriği kullanan aracı, kendimiz bizim mühendislerimizle tasarlıyoruz." şeklinde konuştu.

TOGG başarıdan başarıya koşuyor! Dünya hayran kaldı: En iyilerin arasına girdi ABD’de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkan ve fuara damgasını vuran yerli otomobil TOGG, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve özellikleriyle dünyaya damga vuran TOGG, 2 bin 300 firma arasından en iyi 20 marka arasına girmişti. TOGG, en iyi 20 marka sıralamasında ise 6’ncı oldu.

Yerli otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan Togg yola çıkmak için gün sayıyor. SUV tipi modeliyle kullanıcı karşısına çıkacak olan Togg, bugün eksi 40 derecedeki fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.