Türkiye Gazetesi

Honor 50 serisinde yer alan 50 ve 50 Lite, serinin Çin dışında pazarlanan iki üyesi. Bu telefonlar, GMS'li (Google Mobil Servisleri) Android 11 tabanlı Magic UI 4.2 ile piyasaya sürülmüştü. Aylar sonra teknoloji şirketi, 50 serisinin en son yazılımı ne zaman alacağını açıkladı.

Çinli şirketin açıklamasına göre, uluslararası pazarlarda Honor 50 serisi için Android 12 güncellemesi Magic UI 6.0 arayüzü ile gelecek. Android 12 güncellemesini Honor 50 2022'nin ikinci çeyreğinde, Honor 50 Lite ise 2022'nin üçüncü çeyreğinde alacak.

Şirket tarafından paylaşılan zaman çizelgesi, günümüz standartlarına göre yetersiz. Bu telefonların Honor'un küresel pazarlar için sadece iki ana telefonu olduğu düşünülürse durum daha da vahim. Şirketin yazılım çizelgesini güncellemesi binlerce kullanıcısını sevindirecektir.

Bununla birlikte, Çinli şirket, Honor 50 serisini Haziran 2021'de Çin'de piyasaya sürdü. Ancak küresel pazarlara çıkarması 4 ayı buldu. Benzer şekilde, Honor 60 serisi de Aralık ayında markanın anavatanında (Çin'de) tanıtıldı. Ancak Çin dışına ne zaman çıkacağına ilişkin halen bilgi yok.

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