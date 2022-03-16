Türkiye Gazetesi

Microsoft MVP profesyoneli Florian Beaubois, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Windows 11 kullanıcılarına kötü haberi verdi. Beaubois, şirketin yayınladığı son testte reklam keşfetti ve kullanıcılardan Microsoft Düzenleyici'ye göz atmasını istedi. Bazı Windows 11 kullanıcıları da Dosya Gezgini'nde reklamları gördüklerini iddia etti. Ancak Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre bu reklamlar bir hatadan kaynaklandı.

Windows'un kıdemli program yöneticisi Brandon LeBlanc, The Verge'e yaptığı açıklamada, böyle bir şeyi yayınlamayı amaçlamadıklarını ve kapatılmış deneysel bir özellik olduğunu söyledi.

Windows 11'de görünen reklam. (Foto: Twitter, flobo09)

Bu ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi, Dosya Gezgini'nde Microsof Editor'un reklamı yer alıyor. İşletim sistemi bu reklam alanında kullanıcıya, "Belgeler, e-posta ve internette Microsoft Editor’ün gelişmiş yazım önerileriyle güvenle yaz" diyor. Söz konusu Twitter paylaşımını yapan Florian Beaubois ise, "Microsoft, explorera reklam getirmeye başlarsa insanlar çıldıracak." şeklinde yorum yaptı.

WINDOWS'TA REKLAMLAR İLK DEĞİL

Reklamlar harici olarak test edilmek üzere tasarlanmasa da, Microsoft'un bunları Windows 11'e ekleyeceği açık. Zaten şirketin yaptığı açıklama da Dosya Gezgini'nde görünen reklamları reddetmiyor.

Ayrıca Microsoft ilk kez Dosya Gezgini'ne reklam yerleştirmiyor. 2017'de Windows 10 Dosya Gezgini'ne OneDrive bulut depolama hizmeti için abonelik seçeneklerini tanıtan büyük bir başlık reklamı ekledi. Reklamlar kolayca reddedilebilse de, geleneksel olarak reklamsız olan bir işletim sisteminde sinir bozucu olabiliyor.

Microsoft, on yıldır Windows içinde reklamları test ediyor. Windows 10 kilit ekranına ve Başlat menüsüne reklam yerleştiriyor ve görev çubuğunda da çok sayıda can sıkıcı açılır reklam örneği mevcut. Windows 8'in birçok yerleşik uygulamasında da reklamlar bulunuyordu.

Bununla birlikte, kendi işletim sisteminde veya uygulamalarında hizmetlerini tanıtan tek şirket Microsoft değil. Apple, yeni bir iPhone satın alırsanız Apple Music, Apple Fitness ve iCloud teklifleri gönderiyor ve hatta Apple'ın TV donanımına sahipseniz Apple TV Plus için tam ekran reklamlar bile veriliyor. Aynı şekilde siz pes edip YouTube Premium aboneliği satın alana kadar Google, sizi pop-up reklamlarla kovalamaya devam edecek.

Microsoft'tan Rusya kararı Rusya'nın Ukrayana'ya karşı başlatmış olduğu savaş sonrası aldı yaptırımların ardı arkası gelmiyor. Son olarak teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'ya satışlarını durdurdu.

Sony hisselerini düşüren hamle: Microsoft, Activision Blizzard'ı satın alıyor Teknoloji devi Microsoft, oyun geliştiricisi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Microsoft'un Xbox oyun konsolunun da en büyük rakibi PlayStation'ın geliştiricisi Sony’nin hisseleri değer kaybetti.