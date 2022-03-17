Türkiye Gazetesi

Dijital Piyasalar Yasası, küçük şirketlere Apple, Amazon, Google ve Meta gibi büyük teknoloji devlerine kıyasla daha fazla rekabet gücü vermeyi amaçlayan bir yasa teklifi. Yasallaşması beklenen bu teklif, Apple tarafından bir süredir güvenlik endişesiyle eleştiriliyor.

Kısa süre önce ABD'li yetkililer, Apple'ı iPhone ve iPad'lerde App Store dışındaki yerlerden uygulama yüklemeye izin vermeye zorlayacak şekilde bir yasa tasarısı önermişti. Dijital Piyasalar Yasası da ABD'nin yasa tasarısına oldukça benziyor.

Dijital Piyasalar Yasası, dijital pazarlarda rekabet dostu bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Yasa teklifindeki önlemler arasında, Apple ve Google'ı kullanıcıların cihazlarında önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırmasına izin vermeye zorlaması bulunuyor. Ayrıca arama sonuçlarında kendi kendine tercihi ortadan kaldırmaya yönelik de bir madde var. Bunun da ötesinde, teknoloji devlerinin reklam ölçümleri konusunda daha fazla şeffaflık sağlaması gerekecek.

GOOGLE VE APPLE KARŞI ÇIKIYOR

Yasa ilk olarak AB Komisyonu üyesi Margrethe Vestager tarafından önerildi ve şu anda müzakerelerde ilerlemeler oldu. Komisyon, Mart ayı sonuna kadar teklif üzerinde siyasi bir anlaşmaya varmayı hedefliyor. Ayrıca, bu gerçekleşirse yıldırım hızında yasallaşacak.

Söz konusu yasa, büyük sosyal paylaşım şirketlerinin yasa dışı ve zararlı içerikleri nasıl kontrol ettiğini araştıran Dijital Hizmetler Yasası adlı başka bir yasa teklifi ile 2020 yılında tanıtıldı. Her iki yasaya da uymak istemeyen teknoloji devlerini büyük cezalar bekliyor. Ancak bu tekliflerin yasallaşma süreci birden fazla anlaşmazlık nedeniyle yavaşladı.

Apple, bu tür tekliflerin yürürlüğe girmesi durumunda güvenlik ve gizlilik sorunları gerçekleşeceğini ileri sürdü. Çünkü Apple'ın sıkı bir güvenlik duvarı bulunuyor ve iPhone ve iPad'lere uygulama mağazası dışından uygulama yüklemek virüslere ve güvenlik ihlallerine davetiye çıkarabilir. Google ise benzer bir ABD tasarısının gerçekleşmesi durumunda hizmetlerinin nasıl değişebileceğini sıraladı ve entegre hizmetlerinin birçoğunun bu yasadan zarar göreceğinin altını çizdi.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu, Dijital Hizmetler Yasası için milletvekillerinin Haziran ayı sonuna kadar anlaşmaya varabileceğini düşünüyor. Ancak AB'de önerilen mevzuatın yasalaşması için genellikle uzun bir süreç olan AB üyesi ülkelerle anlaşmaya varılması gerekiyor. Yine de muhtemelen bu defa daha hızlı yasallaşma süreci gerçekleşebilir.

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