Türkiye Gazetesi

Aylarca süren beklentinin ardından Apple nihayet iOS 15.4 güncellemesini iPhone kullanıcılarına sundu. Onlarca yeni özelliğini ve hata düzeltmelerinin yer aldığı güncellemede en çok konuşulan yeniliklerden biri de Siri için 'cinsiyetten bağımsız' bir sesin gelmesiydi. Ancak birçok heyecan verici özelliğini yanı sıra güncelleme beraberinde sorunları da kullanıcılara taşımışa benziyor.

İngiliz Daily Mail'ın haberine göre, binlerce iPhone kullanıcısı güncellemeyi hevesle indirmiş olsa da, birçoğu iOS 15.4'ün pil ömrünü etkilediğini iddia etti. Bir kullanıcı Twitter'da "iOS 15.4 pil tüketimi kesinlikle saçma. Apple neden ilk seferde doğru yayınları alamıyor? 10 dakikadan daha kısa sürede yüzde 5 düştü." diyerek şikayetini dile getirdi. Bir diğer kullanıcı ise, güncellemeyi yükledikten sonra cihazın pilinin nasıl hızla tükendiğinin bir fotoğrafını yayınladı ve "SOS Apple. Pil çok hızlı bitiyor." şeklinde tweet attı. Onlarca kullanıcı benzer sorunlar yaşadığını sosyal medya hesaplarında ve Apple destek platformlarında ifade etti.

Neyse ki, ZDNet'e göre pil sorunlarının kalıcı olması pek olası değil. ZDNet'ten araştırmacı Adrian Kingsley-Hughes, hızlı pil tüketiminin nedenini açıkladı: "Bir iPhone'a yeni bir işletim sistemi kurmak, indekslemeden pili yeniden kalibre etmeye kadar arka planda birçok işlemi tetikler ve bu saatler hatta günlerce sürebilir. Bu yalnızca güç tüketmekle kalmaz, pilin yeniden kalibrasyonu, aslında bitmediği halde pilin daha hızlı bittiği izlenimini verebilir. Buna, yeni bir sürümün ardından gerçekleşen birçok uygulama güncellemesinin ikili faktörünü ve eski bir telefonu daha fazla tüketebilecek birçok yeni özelliği ekleyin."

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Apple, iOS 15.4'ü yayınladı: iPhone'a maskeyle kilit açma geldi Apple, Eylül 2021'de piyasaya sürdüğü iOS ve iPadOS 15 işletim sistemlerine yönelik dördüncü büyük güncellemeyi yayınladı. iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 kullanıcılara sunuldu. iOS ve iPadOS 15.4 , iOS 15.3.1 ve iPadOS 15.3.1 güncellemelerinin piyasaya sürülmesinden bir ay sonra geldi.