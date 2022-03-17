Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yi işgaline en sert tepkilerden birini veren ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya’ya birkaç kez siber saldırıda bulundu. Banka ve devlet kurumlarına saldırıda bulunan Anonymous’un bu seferki hedefi Rus nükleer enerji şirketi oldu. Taiwan News’in haberine göre ünlü hacker grubu Rusya’nın devletine ait nükleer enerji şirketi Rosatom’un internet sitesini hackledi.

NÜKLEER ŞİRKET RUSLARIN ELİNE GEÇTİ

Rusya 4 Mart tarihinde Zaporozhye’de bulunan nükleer santralinin kontrolünü ele aldıktan sonra santralde yangın çıktı. Ukrayna’nın nükleer santralini ele geçiren Rusya, bu santrali Rosatom'un kontrolü altına alındığını yalanladı. Ancak daha sonrada Rosatom yetkililerinin, 11 Mart Cuma günü Zaporozhye'ye geldiği ve tesisin artık şirketlerinin bir parçası olduğunu bildirdi.

ANONYMOUS HACKLEDİ

Bu durumun karşıtı olan Anonymous ise, Rusya'ya ait Rosatom şirketini hekledi ve Rusya Nükleer Santrallerin Çalıştırılması Araştırma Enstitüsü'nün (VNIIAES) web sitelerine yeni bir ön sayfa eklediğini açıkladı. Ünlü hacker grubu, şirketin güvenliğiyle ilgili gelen sorulara ise 'birkaç gigabayt veri'' paylaşma sözü verdi. Başlangıçta 124 MB veri paylaşan Anonymous, hangi verileri paylaştığını detaylı olarak açıklamadı.

Rus televizyonlarında 'savaşa hayır' çağrısı yapan gazeteciye gözaltı! Rusya’nın televizyon kanalı Kanal 1’de editör olarak çalışan Marina Ovsyannikova canlı yayında “Savaşa hayır” pankartı açtı. Açtığı pankartı izleyicilere gösteren Marina, ‘Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar’ dedi. Ovsyannikova’daki yayın bir anda kesildi. Marina sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından gözaltına alındı.