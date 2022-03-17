Türkiye Gazetesi

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin'in ev sahipliğinde düzenlenen AR-GE merkezi açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Microsoft Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Ralph Haupter katıldı. AR-GE merkezi, yerli yazılım ve inovasyonda Türk şirketlerin potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalara imza atmayı hedefliyor. Microsoft Türkiye için stratejik öneme sahip AR-GE merkezinde, açık kaynaklı veri tabanları (PostgreSQL), bulut üzerinde ölçeklenen dağıtık sistemler ve yüksek performansta büyük veri işleme alanlarına odaklanılacak.

Açılış töreninde Ralph Haupter, "Merkezimiz Washington'da olmasına rağmen Estonya'dan Hindistan'a dünyanın dört bir yanında bilim insanları ve mühendisler istihdam ediyoruz. En yetkin insan gücüyle müşterilerimizin çeşitliliğini yansıtıyoruz. Türkiye'deki AR-GE merkezi yatırımımız da bu vizyonun bir parçası. Türkiye'de giderek büyüyen ekibimiz açık kaynak gibi stratejik konularda AR-GE çalışmalarına çoktan başladı." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ MÜHENDİSLERİNE İSTİHDAM

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, bu yıl 30 mühendisle çalışmalarına başlayan AR-GE merkezinde önümüzdeki 5 yılda 100'ün üzerinde mühendis istihdam edeceklerini belirtti. "AR-Ge merkezimiz ile Türkiye'nin en iyi bilgisayar mühendislerine istihdam sağlayarak yazılım alanında yetenek gelişimini desteklemek ve yerli yazılım çözümlerimizin dünyada yayılmasına öncülük etmek istiyoruz" diyen Özbilgin, açıklamasını sürdürdü:

"AR-GE merkezimizin şu anki odak alanları hem Microsoft hem Türkiye için stratejik öneme sahip. Açık kaynaklı veri tabanları (PostgreSQL), bulut üzerinde ölçeklenen dağıtık sistemler, yüksek performansta büyük veri işleme alanları... Burada geliştirilecek olan ürünler Microsoft'un global Azure platformu üzerinden 200 farklı ülkeye sunulacak. AR-GE merkezimizi planlamaya başladığımız ilk günden bu yana ülkemizin önde gelen üniversiteleri ve akademisyenleri ile iş birliği içinde olmayı hedefledik. Normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde AR-GE merkezimizin faaliyetlerini genişletmeyi, doktora ve master öğrencilerini de uluslararası araştırma, makale ve konferans çalışmalarımıza katkı sağlamaları için istihdam etmeyi planlıyoruz."