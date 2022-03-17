Türkiye Gazetesi

MySmartPrice’ın ismini açıklamadığı bir akıllı telefon uzmanından elde ettiği görüntüler, iPhone 14‌ serisinin ‌iPhone 13‌’e oldukça benzediği görülüyor. Bununla birlikte, Apple, iPhone 12'ye kıyasla ‌iPhone 13‌ üzerinde küçük tasarım değişiklikleri yaparak eleştirilmişti. iPhone 13’teki temel değişiklik ise kamera tarafında oldu.

Yeni sızıntılara göre, iPhone 13‌'ün kamera düzeni neredeyse hiçbir değişiklik olmaksızın ‌iPhone 14‌'e taşınacak. Ancak MySmartPrice, arkadaki kameranın küçük bir yeniliğe sahip olduğunu ve daha kalın bir cam çerçeveye sahip olduğunu belirtiyor.

iPhone 14'ün tasarımını gösterdiği iddia edilen görseller

Çentik tasarımına gelecek olursak Apple, son görsellere göre, temel ‌iPhone 14‌ modellerinde aynı çentiği kullanmayı planlıyor. Apple'ın bu sonbaharda dört farklı iPhone 14 modeli piyasaya süreceği iddia ediliyor.

iPhone 14‌ ve ‌iPhone 14‌ Max, mevcut ‌iPhone 13‌ ile aynı çentik tasarımını sürdürürken, üst seviye iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max’in çentiği kaldırarak daha belirgin bir tasarım değişikliği yapacağı konuşuluyor. Böylece ekranın üst kısmında sadece daire ve kapsül şeklinde bölümler olacak.

Apple, geleneği bozacak: iPhone 14 serisine iki farklı çip Apple, yaklaşık 10 yıldır iPhone serilerini aynı çiplerle piyasaya sürüyor. Yani bir serinin en üst modelindeki çip ile en alt modeli aynı çipe sahip. Şirket, akıllı telefonlar arasındaki farkı çipler yerine kamera özellikleri, RAM, ekran gibi özellikler ile sağlıyor. Ancak bu gelenek iPhone 14 serisinde bozulacak.

Yeşil iPhone 13'ten Mac Studio'ya Apple'ın tanıttığı en yeni ürünler ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2022'nin ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Sade bir açılış ile başlayan çevrim içi etkinlik, biraz daha heyecan verici bir şeye dönüştü. Yeni nesil iPhone SE ve iPad Air modelleri geldi. Aynı zamanda yeni bir Mac Studio ve uyumlu Studio Display ekranı da tanıtıldı. İşte şirketin 'Peek Performance' olarak adlandırdığı etkinlikte tanıtılan tüm ürünler...