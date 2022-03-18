Türkiye Gazetesi

Güney Koreli Samsung'un etkinlikte tanıttığı Galaxy A33, Galaxy A53 ve Galaxy 73 modelleri büyük beğeni topladı. Orta segmentte yer alacak bu akıllı telefon modelleri, süper AMOLED ekran, 5G, IP67 su ve toza karşı dayanıklılık, dörtlü arka kamera ve Android 12 işletim sistemine dayanan Samsung'un OneUI 4.0 arayüzü ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

SAMSUNG GALAXY A73 5G

Galaxy A73 5G, üç modelin en büyük versiyonu. FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7” Süper AMOLED panelli. Snapdragon 750G yonga seti, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasiteli ve 25W hızlı şarjlı.

Kamera tarafında, OIS özellikli f/1.8 lensli 108 Megapiksel ana kameraya sahip, telefoto lens ise yok. Bu nedenle telefon yakınlaştırma yapmak için yüksek çözünürlüklü ana sensörüne güveniyor. Ana kameraya 12 Megapiksel ultra geniş kamera, 5 Megapiksel makro kamera ve 5 Megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. 32 Megapiksel ön kamera da bulunuyor.

Samsung Galaxy A73 5G, 22 Nisan'dan itibaren belirli pazarlarda satışa sunulacak.

GALAXY A53 5G ÖZELLİKLERİ

Bir diğer akıllı telefon modeli Galaxy A53 5G, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,5” Süper AMOLED ekranlı. 32 Megapiksel ön kamerası ekrana delikli tasarımda yerleştirilmiş. Arka panelde, OIS'li f/1.8 lensli 64 Megapiksel ana sensöre 12 Megapiksel ultra geniş sensör (f/2.2), 5 Megapiksel makro sensör ve 5 Megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor.

Exynos 2180 işlemci ile çalışan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunuyor. Pil kapasitesi ise 5.000 mAh ve 25W hızlı şarjlı. Samsung Galaxy A53 5G, 1 Nisan'da belirli pazarlarda satışa sunulacak. Fiyatının 449 euro olduğu açıklandı.

GALAXY A33 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy A33 5G, 6,4 inç Full HD+ 90Hz Süper AMOLED ekranlı. Exynos 2180 işlemci ile çalışan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunuyor. Batarya tarafında, 5.000 mAh pil kapasitesine sahip ve 25W hızlı şarj destekli.

Kameraya bakacak olursak, arka ana kamera OIS'li f/1.8 lensli 48 Megapiksel sensör. 8 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel derinlik ve 5 Megapiksel makro sensör ana kameraya eşlik ediyor. Ön kamera ise 13 Megapiksel sensörlü ve diğer iki modeldeki delikli tasarım yerine çentikli bir tasarım kullanıyor.

Samsung Galaxy A33 5G, 22 Nisan'dan itibaren belirli pazarlarda satışa sunulacak. Global fiyatı 369 euro.

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