Türkiye Gazetesi

NASA astronotu Mark Vande Hei, 15 Mart 2021 Salı günü itibariyle 341 gündür uzayda kalarak Amerikalı bir kaşifin yaptığı en uzun uzay uçuşu rekorunu kırdı. 55 yaşındaki Vande Hei, 9 Nisan 2021'den beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunuyor. Rekor daha önce 340 gün ile emekli astronot Scott Kelly'ye aitti.

Kelly, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tebrikler! Yakında güvenli bir şekilde eve dönmenizi dört gözle bekliyorum." dedi. NASA Yöneticisi Bill Nelson da Vande Hei için "Mark'ın kalışı, uzayda daha uzun süreli görevlerin etkilerini anlamamıza yardımcı olacak. Mark, hizmetiniz için teşekkürler ve tebrikler!" şeklinde bir tweet attı.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, Vande Hei'nin alçak Dünya yörüngesinde 355 gün geçirdikten sonra 30 Mart'ta dünyaya dönmesi planlanıyor. Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan ABD-Rusya geriliminin ortasında Vande Hei, Rus uzay aracı ile dünyaya dönecek.

Bu arada, Vande Hei aslında sadece 6 ay uzayda konaklayacaktı. Ancak Eylül 2021'de uzay üssüne giden Rus film ekibinin dünyaya dönebilmesi için Soyuz roketindeki koltuğundan vazgeçmesi gerekiyordu. Bu nedenle Amerikalı astronot, planlanandan daha uzun süre uzayda kalarak rekor elde etti.

Vande Hei şu anda bir NASA astronotu tarafından yapılan en uzun uzay uçuşu rekorunu elinde tutsa da, 1994-95 yıllarında, uzay istasyonunda 438 gün geçiren Rus kozmonot Valeri Polyakov halen uzayda en uzun süre kalan insan.

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