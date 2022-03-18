Türkiye Gazetesi

Profesör Stephen Hawking, Albert Einstein'ın ileri sürdüğü genel görelilik teorisi ile kuantum mekaniğinin birbirine ters düştüğünü öne sürerek 'kara delik bilgi paradoksu'nu önermişti. Görelilik kuramı, kara deliklere giren cisimlerin bilgisine sahip olunamayacağını savunurken, kuantum mekanigi bu cisimlere ait bilginin kaybolmasını imkansız olarak görüyor.

Kara deliklere giren cisimlerin bilgisine ne olduğunu uzun yıllar araştıran Hawking, 'Kara Delikte Bilgi Yitimi (Entropi) ve Yumuşak Saçlar' adlı bir makale yayımladı. Çalışmasında, bu bilginin kaybolmadığını ve kara deliklerin çevresini saran olay ufkunda yer alan faton kuşaklarında kaydedilebileceğini iddia etti. Sonunda, bilim insanları bu paradoksu çözdü.

BBC’nin haberine göre, Sussex Üniversitesinden Profesör Xavier Calmet ve ekibi bir ize rastladı. Bilim insanları, kara delik tarafından yutulan yıldızlara ait bileşenlerin kara deliğin yerçekimi alanında bir iz bıraktığını ortaya koyduklarını açıkladı. Calmet ve ekibi, yıldızın kara delikte bıraktığı izi 'kuantum saçı' olarak adlandırdı.

Söz konusu teorinin, kuantum mekaniğini ve genel görelilik kuramını ihlal etmeden kara deliğe giren cisimlere ait bilginin tekrar ortaya çıkmasına izin verdiğini aktaran Calmet, böylece Hawking tarafından 'bilgi paradoksu' olarak tanımlanan çelişkinin de açığa kavuşturulduğunu söyledi. Ekip çalışmayı, Physical Review Letters dergisinde yayımladı.

Süper kütleli kara delik keşfedildi Avrupa Güney Gözlemevi’nden (ESO), kozmik toz bulutunun ardından süper kütleli kara delik keşfedildiğini duyurdu.

Galaksimize çok yakın: Kara delik patlaması görüntülendi ​Bilim insanları, Dünya'ya en yakın aktif olarak beslenen süper kütleli bir kara deliği gözlemledi. Kara delik, yaklaşık 12 milyon ışık yılı uzaklıktaki Centaurus A adlı bir galakside yer alıyor.