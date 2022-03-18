Türkiye Gazetesi

Android 13 işletim sistemine adım adım ilerlerken geliştirici önizlemeleri de yayınlanmaya devam ediyor. Son geliştirici önizlemesinde gelen uygulama izinlerine benzer bir özellik, Apple’ın iOS işletim sisteminde yıllardır bulunuyor. Bu, yalnızca belirli uygulamaların size bildirim göndermesini sağlamak için oldukça işlevsel. Google'ın buna benzer bir şeyi Android'e getirmeyi planladığını görmek sevindirici.

Google'ın açıklamasına göre, Android 13 uygulamaları için izin istemek bir gereklilik olacak gibi görünüyor. Android’in mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Dave Burke, "Android 13'ü hedefleyen uygulamaların artık bildirim göndermeden önce kullanıcıdan bildirim izni istemesi gerekecek" dedi.

ANDROID 13 İÇİN SON HAZIRLIKLAR

Bu ikinci önizlemedeki bir diğer büyük özellik ise Bluetooth Low Energy (LE) Audio desteği. Bluetooth LE Audio, daha düşük bit hızlarında daha yüksek kalitede iletim yapabilen LC3 adlı bir ses codec'ini kullanan yeni bir standart. Daha az enerji tüketiminin yanı sıra daha iyi pil ömrü sağlıyor.

İkinci Android 13 önizlemesi, iki yönlü iletişim, daha hassas zamanlama ve daha analog benzeri bir his sağlaması gereken 32 bit mesajlarla daha yüksek çözünürlük ekleyen yeni MIDI 2.0 standardı desteği de dahil olmak üzere başka iyileştirmeleri de gösterdi.

Android 13'ün Şubat ayında yayınlanan ilk önizlemesi, yeni bir tema seçeneği ve sistem genelinde bir fotoğraf seçiciyi ortaya koymuştu. Ancak bu önizlemeleri henüz yüklemenizi önermiyoruz. Çünkü Android 13'ün büyük olasılıkla Temmuz'dan sonraya kadar herkese açık olarak yayınlanmayacağını göz önüne aldığımızda, muhtemelen üzerinde çalışılması gereken birçok hata var.

Google, Android 13 betalarını Nisan ayı civarında piyasaya sürmeyi umuyor. Bununla birlikte, Google, Mayıs ayında geleneksel I/O etkinliği düzenleyecek ve bu nedenle yeni işletim sistemi sürümü Mayısta da tanıtılabilir.

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