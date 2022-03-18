Türkiye Gazetesi

The Wall Street Journal'ın haberine göre Avrupa Birliği, App Store'un (Apple’ın uygulama mağazası) Avrupa'daki işleyişini önemli ölçüde etkileyecek yeni yasaları bu ay en kısa sürede uygulamaya koyacak.

AB milletvekilleri bir süredir Dijital Piyasalar Yasası üzerinde çalışıyor ve bu ay içinde tamamlanabilecek nihai sürüm, yandan yükleme ve alternatif uygulama mağazası seçeneklerine izin verecek. Böylece Apple'ın Avrupa'daki kullanıcıların uygulama mağazaları dışından uygulama indirmesine ve geliştiricilerin alternatif satın alma yöntemleri kullanmasına da izin verecek.

Yasaya uyulmaması Apple'a on milyarlarca dolara mal olabilir ve Apple'ın yasayla mücadele çabaları zaten başarısızlıkla sonuçlandı.

IPHONE UYGULAMALARI ARTACAK

Kasım ayında, Apple yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, Dijital Piyasalar Yasası tarafından zorunlu kılınan yandan yüklemenin kötü amaçlı yazılımlara kapı açacağını söyledi. Federighi, mevzuatın daha güvenli bir platform seçimini ortadan kaldıracağını belirtti.

The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada Apple da benzer bir görüş paylaştı. Ancak Temmuz ayında Avrupa Birliği dijital rekabet şefi Margrethe Vestager, Apple'ın rekabeti sınırlamak için gizlilik bahaneleri kullanmaması gerektiğini söyledi.

Yasa tasarısındaki yan yükleme hükmünün tam kapsamı henüz bilinmiyor ve Apple'a yan yükleme kapsamını sınırlaması için bir hak tanınabilir. Tasarı kesinleştikten sonra parlamento ve üye ülkeler tarafından onaylanacak ve gelecek yılın başlarında yürürlüğe girecek.

Google ve Apple'ın başını yaktı: AB, teknoloji devlerini hizaya getirecek Avrupa Birliği, son birkaç yıldır Apple, Google, Amazon dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerini yoğun bir şekilde inceliyor. Mart ayı sonuna kadar bu şirketleri dizginlemek için milletvekilleri anlaşmaya varmak üzere.

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